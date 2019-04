PP-A defiende la apuesta de la Junta por agilizar trámites urbanístico

El vicesecretario de Fomento y Ordenación del Territorio del PP-A, Miguel Ángel Torrico, ha defendido este martes las medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para agilizar los trámites urbanísticos instaurando el silencio administrativo positivo si en 15 días no hay respuesta de la administración autonómica frente al "tapón" impuesto por el anterior Gobierno del PSOE-A por su "afán intervencionista".En rueda de prensa, Torrico ha destacado que las medidas avanzadas por el nuevo Ejecutivo andaluz para agilizar los trámites urbanísticos se plantean con "escrupuloso respeto" a la autonomía local y permitirán "eliminar trabas burocráticas y acelerar la llegada de inversiones a los municipios" ya que se "dará seguridad jurídica".Frente a estos avances, el dirigente popular ha criticado el "afán intervencionista" del PSOE cuando gobernaba en Andalucía, que "ha supuesto un tapón para las inversiones que ha impedido el desarrollo urbanístico de los municipios" de la comunidad, ya que ha lamentado que "los socialistas en la Junta se han llevado 40 años dando la espalda a las inversiones en los municipios, algo que demuestran las cifras con Andalucía en la cola".Junto a ello, Torrico ha valorado que en un plazo de mes y medio "el Gobierno de Juanma Moreno va a tener una ruta de cumplimiento con 300.000 viviendas fuera de ordenación del territorio", una cuestión que, ha recordado, afecta a "cientos de andaluces, en su vivienda habitual, que tienen derecho a salir del limbo jurídico en el que llevan decenas de años"."Se trata de viviendas que no se pueden derruir, que han pagado multas en muchos casos y que pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero que no tienen servicios básicos como el agua o el suministro de energía", ha concluido el parlamentario del PP-A.--EUROPA PRESS--