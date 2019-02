José Antonio Nieto, hoy en rueda de prensa

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha advertido este miércoles de que "el agujero negro" en las cuentas de la Junta "crece cada día" después de que el nuevo gobierno "del cambio" esté levantando "la pesada alfombra que durante tanto tiempo ha estado tapada" por los socialistas."Ya no hay un gobierno que pueda enmascarar datos, el PSOE-A ya no es el dueño de la alfombra que tapa contabilidades o realidades paralelas", ha afirmado Nieto en rueda de prensa, donde ha indicado que el nuevo ejecutivo solo ha podido ver hasta el momento "el piquito de la alfombra".Así, ha indicado que se va confirmando "la sensación" que tenían muchos andaluces de que existía una "realidad paralela" que ocultaba el Gobierno de Susana Díaz, "pero una realidad más oscura, tenebrosa y negativa" de lo que se podía pensar. "Nos habíamos quedado cortos", ha añadido.Nieto, que ha afirmado que "a las cifras por la corrupción se les suma la cifra del derroche y de la mala gestión", ha indicado que entre lo que ha podido constatar el nuevo gobierno se encuentra un déficit de 1.700 millones en sanidad y 1.200 millones en educación, así como una listas de espera irreales.LAS "PRISAS" DEL PSOE CON EL PRESUPUESTO"La primera tarea del Gobierno es poner transparencia donde antes había opacidad y tirar de la pesada alfombra que durante tanto tiempo ha estado tapada", ha manifestado el dirigente del PP-A, quien ha dicho que su partido ya sabe de dónde vienen las "prisas" del PSOE-A para la elaboración del Presupuesto.Y es que, según ha relatado, los socialistas pretenden "forzar una tramitación precipitada para que el nuevo gobierno asuma como propios los cálculos contables y así se tape el derroche y la mala gestión que hemos heredado". "Y no lo vamos a hacer", ha trasladado.El portavoz parlamentario ha dicho que el nuevo gobierno va a analizar "con rigor" la situación de cada consejería y a aplicar medidas para corregir la "mala gestión". Asimismo, ha dicho temer que en Andalucía darse una situación parecida a la que ocurrió cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno "y se había ocultado 2,5 puntos de deuda del PIB".No obstante, Nieto ha señalado que el gobierno espera presentar los Presupuestos a finales de mayo, tal y como ha trasladado el consejero de Hacienda, Juan Bravo. "El PSOE-A dice que es tarde pero nos parece un esfuerzo enorme tener organizadas y analizadas las cuentas en solo tres meses", ha sostenido Nieto.El portavoz del PP-A ha lanzado un mensajes de "tranquilidad" a los andaluces sobre que, "a pesar de las magnitud" de las cifras que se está encontrando el nuevo gobierno, "mantiene el compromiso de defensa de los servicios públicos y su mejora".Finalmente, ha pedido a los socialistas que "superen el trauma del 2D", asuman que están en la oposición por "su mala gestión" y contribuyan a ser parte de la solución a los problemas de los andaluces apoyando las reformas que va a poner en marcha el nuevo gobierno de coalición "a través del consenso".--EUROPA PRESS--