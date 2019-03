José Antonio Nieto, hoy en rueda de prensa

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha asegurado este miércoles que los diputados andaluces "no pegan ningún pelotazo" con la subida salarial acordada del 2,25 por ciento para el presente ejercicio y que "ya está bien de demagogia" porque se trata de la aplicación del mismo decreto que se aplica a todos los trabajadores públicos andaluces.Así se ha pronunciado Nieto en rueda de prensa, después de queel grupo parlamentario de Adelante Andalucía haya expresado este miércoles su rechazo a la decisión adoptada el pasado 30 de enero por la Mesa de la Cámara sobre la subida del 2,25 por ciento en las retribuciones de los diputados, calificándola de una "vergüenza".El dirigente 'popular' ha explicado que "no hay una subida de sueldo para los parlamentarios, sino que después de muchos años en los que no ocurría, el mismo decreto que se aplica a todos los funcionarios públicos de incremento de retribuciones para equipararlo a la subida del IPC se aplica también a los parlamentarios"."Me gustaría saber si estos señores de Adelante creen que los funcionarios pegan un pelotazo porque se les aplique la subida del IPC. Yo no creo que los trabajadores públicos peguen ningún pelotazo con este tema, pero tampoco creo que lo hagan los parlamentarios andaluces", ha sostenido Nieto.Así, tras lamentar que su grupo está cansado "de tanta demagogia y de usar cualquier cosa de forma interesada", ha recordado que la Mesa del Parlamento se ha negado en distintas ocasiones a aplicar esta subida de salario a los parlamentarios e incluso ha "rebajado el doble" a los diputados de lo que se les rebajó a los funcionarios en un momento de crisis económica.Si bien, una vez que se han ido recuperando los derechos de los trabajadores públicos "ha llegado el momento en el que esas renuncias dejan de tener sentido y lo que se hace es la misma equiparación salarial respecto al IPC que se aplica al resto de trabajadores públicos", ha señalado Nieto, quien ha pedido "huir del populismo que permanentemente usan algunas formaciones políticas y poner las cosas en su sitio".CENA DEL GOBIERNO ANDALUZ EN SANLÚCARDe otro lado, sobre las críticas de otros grupos a la cena de los miembros del Gobierno andaluz la noche antes de la celebración en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) del Consejo de Gobierno, el portavoz 'popular' ha considerado que son argumentos "vacíos de fondo" y eslóganes "muy de polígono industrial", en referencia a que Vox había propuesto la celebración de otro Consejo de Gobierno en un polígono industrial y la cena en un bar de ese polígono.Junto a ello, Nieto ha defendido que el hecho de que trascendiera la celebración de dicha cena responde a la "transparencia" del Gobierno andaluz y ha subrayado que el importe de la misma se pagó a escote. En su opinión, también es destacable la "unidad" que demuestra el Ejecutivo andaluz celebrando una cena conjunta. "Lo demás son anécdotas que cada uno puede usar como quiera", ha zanjado.--EUROPA PRESS--