Polideportivo Sevilla Este demanda al IMD por vulnerar el contrato de cesión de sus instalaciones

La Asociación Deportiva (AD) Polideportivo Sevilla Este ha interpuesto una demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla contra el Instituto Municipal de Deportes (IMD) por una presunta prevaricación al vulnerar el contrato de la gestión, explotación y mantenimiento del servicio público deportivo de la Instalación deportiva básica municipal 'Sevilla Este'.La demanda, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla, alega que el IMD inició una nueva adjudicación del contrato, que ganó el Club Deportivo (CD) Nervión, cuando aún está "vigente" el contrato otorgado al Polideportivo Sevilla Este.Según ha indicado a Europa Press la defensa de los demandantes, ejercida por Jesús Coslado, el contrato de explotación de las instalaciones adjudicado al Polideportivo Sevilla venció el 24 de marzo de 2018 pero contemplaba una prórroga de dos años por lo que "tiene vigencia hasta el 2020".Asimismo, señala que este contrato "no ha sido rescindido" por lo que "no cabe" una nueva licitación "la cual se adjudicó en un primer momento al Polideportivo Sevilla Este" si bien, finalmente, el contrato de explotación de estas instalaciones, ubicadas en la Avenida del Deporte de la barriada de Sevilla Este, "fue adjudicado al CD Nervión".De esta manera, existe la "paradoja" de que están vigentes dos contratos sobre estas instalaciones, lo que ha conllevado que desde septiembre de 2018 tanto el Polideportivo Sevilla Este, "que tiene carácter preferencial a la hora de solicitar el uso de éstas al ser un club del barrio en el cual están ubicadas", como el Nervión utilicen el complejo "de manera simultánea".RESPUESTA MUNICIPALPor su parte, el Ayuntamiento de Sevilla, entidad a la que está adscrita el IMD, ha indicado que ha actuado "en todo momento de acuerdo a la legalidad, los criterios de libre concurrencia y transparencia y siguiendo los informes de los servicios técnicos".Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, estas instalaciones deportivas fueron licitada por primera vez en abril de 2014 con un proceso de concesión administrativa del que resultó adjudicataria la entidad A.D. Polideportivo Sevilla Este.Así, el Consistorio hispalense ha reconocido que el periodo de la adjudicación fue de tres de años con una posible prórroga en caso de que las dos partes lo aceptaran de otros dos años al igual que muchas de las instalaciones licitadas en aquel periodo, si bien ha apuntado que en el actual mandato del gobierno local (2015-2019) se modificó el modelo de concesión de todas las instalaciones deportivas, por lo que "con carácter general y de acuerdo con el criterio del secretario", se ha establecido que no se ejecutarán las prórrogas de ninguna de las concesiones existentes en la ciudad y se licitarán nuevos pliegos con base en el nuevo modelo. El objetivo de esta medida es garantizar que en la ciudad no convivieran dos modelos de gestión distintos de las instalaciones deportivas para lograr así una homogeneización.En este aspecto, en marzo de 2017 cuando están a punto de concluir los tres años del contrato, se realiza una nueva licitación de las instalaciones siguiendo el modelo de publicidad y libre concurrencia de la que resulta adjudicatario en primera instancia el C.D. Sevilla Este, pero al no presentar solvencia económica, los informes técnicos determinan que no puede ser adjudicatario y la concesión pasa al segundo licitador, el Polideportivo Sevilla Este.Las fuentes municipales han explicado que al Polideportivo Sevilla Este le constan deudas con la Hacienda estatal, lo que por normativa supone la invalidación de cualquier posibilidad de contratar, por lo que el proceso se declaró desierto.Posteriormente, el 14 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno anula la licitación que había quedado desierta y aprueba la publicación de unos nuevos pliegos siguiendo el procedimiento de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades. En ese momento, se acumulan un elevado número de quejas y de denuncias por abandono de las instalaciones, lo que conduce a los servicios técnicos del IMD a recomendar un periodo transitorio de gestión directa dado que el anterior contrato ha finalizado y hasta que se resuelva el siguiente procedimiento.Finalmente, el 15 de septiembre se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la nueva licitación con un plazo que finalizó el 29 de septiembre, y a la que se presentaron presentan un total de seis ofertas. Así, la Mesa de Contratación compuesta por personal técnico y los servicios jurídicos establecieron la adjudicación al CD Nervión, cuya oferta quedó por delante de las propuestas del San Roque, El Manantial o el Polideportivo Sevilla Este.Con todo, el Consistorio ha explicado que en estos momentos las instalaciones las gestiona el CD Nervión aunque tal y como ocurre en el resto de instalaciones deportivas el resto de entidades del barrio pueden realizar su actividad deportiva en el recinto.--EUROPA PRESS--