Podemos afea que con Casado, Rivera y Abascal hay "tres Trump" en Espa

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, ha afeado este sábado que con los líderes nacionales de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente, hay "tres Donald Trump" en España que cuentan con proyectos "antisociales".Así lo ha manifestado Mayoral este sábado en Sevilla antes de participar junto con la secretaria de Participación de Podemos, Noelia Vera, en un encuentro con colectivos sociales y movimientos con el objetivo de "escuchar sus reivindicaciones y recogerlas en formas de políticas públicas para llevarlas al Congreso de los Diputados".En este marco, Mayoral ha criticado que el PP, con sus cabezas de lista al Congreso, muestra la "purga importante" que se está realizando en el partido, a la par que ha subrayado que el partido encabezado por Casado "quiere acercarse a las posiciones del presidente de EEUU, como Rivera y Abascal"."Hay tres Donald Trump en nuestro país intentado desmantelar los servicios públicos, tratando de bajar los impuestos a ricos y privatizando tales servicios", lo que a su juicio forma "un proyecto antisocial".Al hilo, sobre la defensa de los servicios públicos, el representante de Podemos ha dicho que existen tres posiciones, concretamente, "los del 'no se puede', por parte de la triada reaccionaria --PP, Cs y Vox--; los que 'no se atreven', como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y los del 'sí se puede', como Podemos".En este sentido, Mayoral ha manifestado que el Estado "se tiene que poner del lado de las mayorías sociales". "Defender España es defender a la gente que nos cuida, es cuidar a nuestro país y esa es la gente que se juega el tipo por él", ha destacado criticando a quienes "se envuelven en la bandera con un proyecto para vender nuestro país a pedazos". "Frente a eso, tenemos que llamar a la gente para que utilicen su voto para defender los servicios públicos", ha reivindicado.Igualmente, sobre la salida temporal de Francisco González en BBVA mientras concluye la investigación del 'caso Villarejo', Mayoral ha invitado a González al Congreso para que "dé cuenta de la utilización de las cloacas" por parte de "las élites económicas que controlan el Estado sin presentarse a las elecciones".ENCUENTRO CON COLECTIVOSSobre la reunión en cuestión, Vera y Mayoral han explicado que los encuentros se centran en los servicios públicos frente a "los partidos con una apuesta clara por su privatización" y que tienen como fin "poner en la agenda política la defensa de los mismos".Al respecto, Noelia Vera ha indicado que "mientras otros están ocupados estos días viendo a quién ponen a base a dedazos en sus listas, nosotros mantenemos encuentros de trabajo, de remangarnos y de barro para entender los problemas del colectivos".En su opinión, se avecina una campaña en la que "nos dirán sistemáticamente que no se puede conseguir ningún cambio porque la derecha viene con fuerza pero nosotros pensamos todo lo contrario". "Creo que las mujeres dimos un golpe de efectivo muy necesario el 8M, como este viernes lo hicieron los estudiantes", ha agregado a la par que ha hecho un llamamiento a la movilización.--EUROPA PRESS--