El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha tomado conocimiento de la renuncia a sus actas de concejal de la portavoz adjunta del PP en el Consistorio, María del Mar Sánchez Estrella, quien pasará a ser directora general en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico; del portavoz de Cs, Javier Millán, quien será delegado territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, después de que Cs le comunicara que no repetiría como candidato a la Alcaldía, y del edil de Cs Javier Moyano, que renunció posteriormente a su acta.También, se ha tomado conocimiento de que el concejal del PP Rafael Belmonte sustituirá en el puesto de portavoz adjunto primero a Sánchez Estrella, cuya acta de concejal será para Juan García Camacho; mientras que la portavocía de Cs será asumida por Francisco Moraga.Al respecto, la presidenta del Pleno, Carmen Castreño (PSOE), ha agradecido a todos ellos el trabajo que han realizado para la mejora de la vida de los ciudadanos desde su responsabilidad como concejales, deseándoles "los mayores éxitos" en la nueva andadura y que "siempre recuerden qeu ésta es su casa"."Seguro que les vamos a echar de menos", ha subrayado, apuntando a la "incisiva" Sánchez Estrella; a Millán, "siempre abierto al diálogo, y Moyano, "el más joven de la corporación y al que le ha tocado llevar el estandarte en este pleno, con extraordinaria dignidad, en nombre de todos".De su lado, Sánchez Estrella, tras 12 años el Ayuntamiento, ha dado las gracias al personal municipal y, especialmente, al área de Cultura, Deporte y Juventud, de la que fue su responsable en el mandato anterior, por "dejarse la piel para conseguir que salieran adelante y bien todos los proyectos"También, ha remarcado la figura del alcalde, el socialista Juan Espadas, a quien agradece "por todo el cariño y respeto con el que se ha trabajado, incluso en los desencuentros". Asimismo, pone en valor a sus compañeros, "que con tanto desvelo trabajan en los informes e iniciativas y que siempre están al pie del cañón".Asimismo, Moyano ha subrayado el "honor" que ha supuesto llevar el estandarte de la ciudad y ha mostrado su agradecimiento a los trabajadores municipales y a los grupos políticos por el "Trato excepcional" otorgado. "Se ha demostrando que en todos los partidos hay personas que se visten por los pies y que se preocupan por el bienestar de Sevilla y eso es muy importante, más allá de otras discusiones", destaca, poniendo en valor especialmente a Millán.Por ultimo, ha deseado al gobierno local el "mayor de los aciertos" en la toma de decisiones. "Espero que mi familia pueda estar orgullosa del trabajo que he hecho. Ha sido un honor servir a Sevilla", agrega.MORAGA: "SALDREMOS ADELANTE TRABAJANDO COMO HASTA AHORA"En este marco, teniendo en cuenta que Cs pierde a dos de sus tres concejales, el único edil que se mantiene, Moraga, ha agradecido el apoyo mostrado pero dice que "no está solo sino que vendrán dos concejales más".Asegura que tiene "un magnífico grupo humano aquí sentado y un partido que se llama Cs Sevilla", destacando el papel de los coordinadores de agrupaciones y de los miembros de las Juntas Municipales de Distrito (JMD), entre otros. "Saldremos adelante trabajando entre todos con la normalidad que se ha tenido hasta hoy", concluye.--EUROPA PRESS--