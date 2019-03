Pleno aprueba moción de IU para impulsar planes integrales y cambiar Comisionado de Sur por una autoridad única

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la moción presentada por IU en la que se apuesta por mejorar el control de la ejecución de los planes integrales e impulsar su desarrollo, a la vez que plantea cambiar la actual figura del Comisionado para el Polígono Sur por una autoridad única, un punto que ha contado con la abstención de PSOE y Cs.En este marco, la propuesta recoge instar al Ayuntamiento a difundir en la web los planes integrales aprobados y que se garantice el control público de su ejecución; realizar una evaluación de los diferentes planes para incluirles un anexo presupuestario donde se contemplen los costes estimados de las diferentes actuaciones, así como las administraciones o áreas municipales competentes; así como dotar de forma anual de partidas de inversiones a los diferentes programas.Del mismo modo, aboga por agilizar la puesta en marcha de la Línea 2 del nuevo programa Zonas y pedir a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que impulsen de nuevo el Plan Integral del Polígono Sur, creando una autoridad única para la zona que sustituya el actual Comisionado, que IU entiende que "se ha demostrado que no funciona porque ahora sólo puede pedir y rogar a las otras Administraciones". Por último, recoge hacer público el número de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social y el tiempo medio de tramitación.En su intervención, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, lamenta que el proyecto de presupuestos para 2019 recoja 144.000 para planes integrales y 900.000 para la Cumbre Mundial de Turismo y "gasta lo mismo en recepciones de Feria de Abril que en los planes integrales juntos de Polígono Sur, Su Eminencia y Torreblanca juntos". Además, señala que sólo ha ejecutado el 40 por ciento de las partidas para estos planes, por lo que pide que las partidas no queden en "papel mojado" y que se garantice la "transparencia, seguimiento y evaluación de éstos".Al respecto, el responsable de Bienestar Social, Juan Manuel Flores (PSOE) reconoce que la ciudad tiene "un reto importante para romper la brechas de desigualdad" y destaca que el gobierno socialista ha invertido en este mandato 4,5 millones en las zonas de planes integrales. Subraya que queda "mucho trabajo por hacer, pero en estos cuatro años se ha hecho un esfuerzo importante con estas zonas", recordando los nuevos planes para Palmete y Torreblanca.Defiende las partidas y su nivel de ejecución del 93 por ciento, indicando que se ha beneficiado a 5.700 familias de estas zonas, destinándoles 1,2 millones en ayudas para "mejoras domiciliarias, para poder acudir a una óptica o al dentista".De su lado, la concejal de Participa Cristina Honorato ha puesto en valor la iniciativa de IU y advierte de que no están funcionando las actuaciones que se hacen, por lo que no entiende cómo puede Sevilla continuar teniendo los barrios más pobres sin cambiar el modo de actuar para modificar la situación.MEJORA DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOSAdemás, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción conjunta presentada por Participa e IU en la que se insta al Ayuntamiento a hacer un estudio e informe de seguridad y movilidad en los distritos para detectar los problemas de accesibilidad para las actuaciones de los bomberos y llevar a cabo un plan de actuaciones para garantizar que los servicios de emergencia pueden actuar sin problemas.También, plantea difundir el plan de emergencia de la ciudad entre los diferentes colectivos de los distritos, realizar jornadas y talleres formativos a la ciudadanía, programar simulacros en los distritos para evaluar el plan de emergencia y dar cumplimiento a los acuerdos aprobados por unanimidad en febrero del 2018 para poner en marcha el Protocolo contra la pobreza energética.INTEGRACIÓN DE OCIO Y DEPORTE JUVENIL EN ESPACIO PÚBLICOIgualmente, se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Participa centrada en que el Ayuntamiento haga un plan de participación en las aulas con el alumnado de 12 a 16 años para definir la ubicación, la tipología, el diseño y las normas de uso y mantenimiento de las instalaciones lúdico-deportivas a implementar en los espacios públicos de sus barrios y de la ciudad.Además, señala que, en base a los resultados del proceso participativo, se elabore un plan estratégico para la integración del ocio, la cultura y el deporte juvenil en el espacio público de la ciudad.--EUROPA PRESS--