Plataforma por un colegio nuevo en Gerena expone su reivindicación a la Junta sin descartar más movilizaciones

Sevilla.- Plataforma que pide un colegio nuevo en Gerena explica su pr

Representantes de la Plataforma Gerena por un Cole Nuevo, de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del CEIP 'Fernando Feliú' de la localidad, y el alcalde del municipio, Javier Fernández, han sido recibidos por el delegado de Educación de la Junta en Sevilla, Joaquín Pérez, con quien han mantenido una conversación "centrada en el proyecto y la construcción del colegio nuevo", si bien la plataforma avisa de que "continuará movilizándose hasta que los compromisos se cumplan".Así lo indica la plataforma en una nota en la que informa de la concentración celebrada este martes por la mañana, convocada junto a la citada AMPA, ante la Delegación Territorial de Educación para "ser recibidos" por el actual delegado "para darle a conocer las múltiples necesidades que tienen en este centros".Estos colectivos de Gerena quieren mostrar con actuaciones y movilizaciones, "y tras los cambios políticos producidos en la Junta de Andalucía", tanto a la Delegación como a la Consejería de Educación, "todos los desperfectos que vienen denunciando desde 2017, además de hacer cumplir compromisos adquiridos por el equipo de gobierno saliente con respecto a la construcción de un nuevo centro en Gerena".Según la plataforma, esta necesidad "quedó evidenciada" con la aprobación, por unanimidad, de la proposición no de Ley (PNL) en octubre de 2018 en el Parlamento de Andalucía, que "recoge no sólo la construcción del nuevo colegio, sino la necesidad de reparar los problemas del centro actual --presencia de amianto, ausencia de salida de emergencias, falta de espacios adecuados, ausencia de gimnasio, no adaptado a alumnos con necesidades espaciales-- de forma inmediata".Según la Plataforma Gerena por un Cole Nuevo, el delegado de Educación le ha recibido, al igual que a la AMPA y al alcalde de la localidad, y el representante de la Junta, "junto a Eloy Ángel Díaz, jefe de planificación, que conoce la situación de primera mano, pasarán toda la información recogida a la Consejería de Educación para comenzar con las actuaciones pertinentes".Aun así, la plataforma quiere dejar claro que "continuará exigiendo medidas que garanticen la seguridad de los edificios, reclamará actuaciones que solucionen problemas realmente preocupantes, como las revisiones de grietas o agujeros en plantas superiores, el arreglo de los patios descuidados y sin sombra, y una segunda fase de retirada de amianto que tenía que haberse realizado el pasado verano" pero que "no tiene fecha de inicio".--EUROPA PRESS--