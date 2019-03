Pastor (PP) sobre el plan de expatriados de Sánchez: "El joven que vue

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha opinado sobre el Plan de Retorno para expatriados aprobado este pasado viernes en el Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) que "el joven que vuelve quiere empleo y oportunidades, no un subsidio ni una subvención de la cuenta de todos los españoles".Así lo ha manifestado este sábado en la presentación de Germán Beardo como candidato a la Alcaldía de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, en cuyo marco ha valorado que el PP es la "garantía del bienestar para todos" y que ningún partido "puede darnos lecciones" al respecto.En su intervención, Pastor ha indicado que, para ello, se deben impulsar políticas en pro de la creación de empleo "como hizo Mariano Rajoy y como lo hará el futuro presidente Pablo Casado". Al hilo, ha subrayado que "desde 2009 hemos ganado todas las elecciones a las que nos hemos presentado" agregando que "no nos cambiamos de chaqueta y somos los de siempre: los que defendemos el empleo, la familia, las mujeres, los pensionistas, España, la bandera, la unidad y el estado de las autonomías".Como "músculo del partido", la exministra de Fomento ha valorado el papel de los militantes y simpatizantes, "personas como nosotros que nos han llevado al Congreso donde queremos volver porque será lo mejor para España, Andalucía y El Puerto".En material municipal, la 'popular' ha elogiado al candidato, una persona "honesta" que "le importa el futuro de todos, no solo de los que le van a votar", por lo que será "el alcalde de todos los habitantes de El Puerto".Al hilo, Pastor ha destacado que el equipo de Germán Beardo está "comprometido con España, Andalucía, El Puerto y la provincia", añadiendo que el 'popular' "renunciará a su trayectoria laboral para velar por el interés general" de la localidad gaditana.--EUROPA PRESS--