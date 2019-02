La portavoz de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, se ha reunido con integrantes de la Asociación Sevillana de Afectados de iDental y ha lamentado que el alcalde, el socialista Juan Espadas, no tenga "el más mínimo interés" y "siga mirando para otro lado" ante la situación en que se quedaron miles de sevillanos tras el cierre de las dos clínicas de iDental en la ciudad.En un comunicado, indica que, actualmente, la Audiencia Nacional investiga a esta empresa de clínicas "low cost" por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales y dos de sus fundadores actualmente se encuentran en prisión provisional."La estafa de iDental no es una estafa económica más. Han jugado con la salud de miles y miles de personas que ahora lo están pasando muy mal y muchos de ellos ni siquiera tienen recursos para afrontar los nuevos tratamientos que necesitan urgentemente", ha manifestado la edil hispalense, que ha mostrado el "total estupor" que existe en la Asociación Sevilla de Afectados de Idental porque el Ayuntamiento de Sevilla "les esté dando la espalda y ni siquiera todavía les haya recibido Espadas".Participa Sevilla indica que ya en el pleno de junio solicitó al gobierno municipal que ayudará a los afectados de iDental, "sin que tuviera ningún efecto". Meses después, en noviembre, a instancias de esta formación, el pleno municipal aprobó la creación de dos sistemas de ayudas de carácter municipal, así como el establecimiento de un punto de información específico para personas afectadas, dónde puedan ser orientadas sobre las vías disponibles para presentar reclamaciones y solicitar las posibles ayudas. "Todavía seguimos esperando para que se pongan en marcha estas medidas que pudieran aliviar la situación en que todas estas personas se encuentran", según Serrano.Participa Sevilla critica que "tampoco se ha abierto ninguna investigación" en la Gerencia de Urbanismo para aclarar por qué las dos clínicas en Sevilla de iDental "abrieron y se mantuvieron sin las correspondientes licencias de actividad durante el tiempo en que estuvieron abiertas". "Estamos ante un posible delito de culpa in vigilando del propio consistorio. El Ayuntamiento de Sevilla podría haber evitado esta estafa en la ciudad si los mecanismos de control municipal hubieran funcionado", ha añadido la también secretaria general de Podemos Sevilla.Afirma que el Ayuntamiento de Sevilla no habría sido la única administración que "ha mirado hacia otro lado durante todo este tiempo", ya que en julio de 2018, la Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI), Marea Blanca de Sevilla y Podemos denunciaban ante la Fiscalía sevillana a responsables de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y a los propios administradores de iDental por delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, contra la salud pública y de estafa, "después de que en mayo y en diciembre de 2017 sendos informe de la Inspección Provincial de Servicios reclamasen el cierre cautelar de estas dos mismas clínicas, pero estos no se ejecutaran"."Incluso, antes de abrirse la clínica de Nervión en 2015 ya la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios advirtió de varios incumplimientos en este centro y alertó de publicidad engañosa de la clínica y apostaba por una investigación de Consumo", agrega. Según subraya, "ni antes, ni después de la estafa el gobierno de Espadas ni la Junta de Susana Díaz han asumido sus responsabilidades, ni han defendido los intereses de la ciudadanía ante una estafa en la salud pública".--EUROPA PRESS--