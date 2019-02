Julián Moreno

Participa Sevilla ha reclamado al alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que "se garantice" la presencia de personal público en los centros cívico, ya que "tienen un gran déficit de personal municipal"."Espadas no ha afrontado esta realidad durante su mandato y esto solo se explica por el interés en privatizar los servicios que hasta ahora ofrece la plantilla municipal", ha alertado el concejal de Participa Julián Moreno, quien ha insistido en que la plantilla municipal "relata cómo tiene que hacer malabares para intentar cubrir los servicios más básicos y poder ofrecer un servicio digno a la ciudadanía".Además, el edil de Participa Sevilla ha señalado que el personal de los centros cívicos "no está afectado por la tasa de reposición cero, aunque sí que existen unas 600 plazas municipales que se encuentran afectadas por esta tasa de reposición impuesta por el PP y no derogada por el Gobierno de Pedro Sánchez"."Si Espadas hubiera querido cubrir los puestos vacantes que existen actualmente en los centros cívicos lo podría haber realizado", ha asegurado Moreno, a la vez que ha destacado que "cada año no se gasta todo el presupuesto previsto para personal municipal por la falta de voluntad de este gobierno para ejecutarlo".De esta forma, Participa Sevilla ha criticado que durante el mandato de Juan Espadas la "falta de personal público" en los centros cívicos, "habitualmente provoca que sea el personal privado de seguridad quien asuma las tareas de los Asistentes de Vigilancia e Información".Por otro lado, Moreno ha puesto "en duda" que se vaya a "crear realmente el nuevo centro cívico de Sevilla Este, ni que se esté trabajando para garantizar el personal municipal en este nuevo equipamiento público anunciado recientemente por Espadas".En este sentido, el edil de Participa Sevilla ha pedido a Espadas que "garantice que se está poniendo ya en marcha una nueva relación de puestos de trabajo para garantizar el empleo público en el supuesto nuevo centro cívico de Sevilla Este".