Sevilla.- Participa propone un "plan de participación en las aulas de

La portavoz de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, ha presentado en las inmediaciones de la biblioteca Felipe González, en la avenida de Torneo, una de las mociones que su grupo ha trasladado al próximo pleno en demanda de un "plan de participación en las aulas" con el alumnado de 12 a 16 años que defina la ubicación, la tipología, el diseño y las normas de uso y mantenimiento de las instalaciones lúdico-deportivas a implementar en los espacios públicos."Este paseo, que recorre la ciudad de norte a sur, sería una ubicación perfecta para estas instalaciones. Cuenta con espacios amplios y suficientes, y ya es un ámbito de referencia en la ciudad para la práctica deportiva y recreativa", ha señalado la portavoz municipal, que ha recordado que esta iniciativa surge después de que un grupo de padres y madres del Casco Antiguo iniciasen una recogida de firmas para solicitar este tipo de instalaciones."En la ciudad es muy habitual encontrarnos con espacios de juego infantil o para que las personas mayores practiquen deporte. Sin embargo, para la adolescencia, una edad en la que ya se pueden comenzar a disfrutar por si mismos de la ciudad y del espacio público, no existen habitualmente espacios que recojan sus necesidades y preferencias de ocio. Si la ciudad no se preocupa por ellos y ellas, no podemos esperar que cuidan de ella. Debemos incluirles y tenerles muy en cuenta para que también sean responsables con la ciudad", según la edil.Este plan supondría que las propias niñas y niños pudiesen participar en la incorporación de instalaciones en el espacio público como canchas de fútbol y de baloncesto, espacios skatepark, las paredes de escalada, mesas de ping-pong, futbolines, mesas de ajedrez y de multijuegos o mini golf. "Unas instalaciones que servirían tanto para promocionar las prácticas deportivas, de forma gratuita y sin salir de su entorno, como favorecer la convivencia con la vecindad", ha manifestado la también candidata a la Alcaldía hispalense por Adelante Sevilla.La puesta en marcha de este plan, promovido por Participa Sevilla, debería contar con un equipo técnico especializado "tanto en diseño urbano como en metodologías participativas de intervención social para implicar a los y las adolescentes en el proceso", según Serrano. Este proceso participativo debe garantizar las distintas fases de información, de diagnóstico, de propuestas, de diseño, y de elaboración y elección de alternativas, así como que las decisiones sean vinculantes por lo que en todo momento, según recoge la moción, "se trabajará sobre posibilidades reales, tanto en cuanto al espacio físico como por al presupuesto".El objetivo de todo este proceso será la elaboración de un Plan estratégico para la integración del ocio, la cultura y el deporte juvenil en el espacio público. "El deporte tiene grandes beneficios, y no solo para la salud, sino que promueve valores sociales fundamentales y supone una herramienta imprescindible en la lucha contra el inicio del consumo de tabaco, alcohol y drogas en la juventud".En resumen, esta iniciativa pretende acabar con la falta de opciones que en Sevilla se encuentran las y los adolescentes para encontrarse y socializarse en los espacios públicos. "Sevilla es una ciudad idónea para realizar actividades al aire libre y cuenta con una multiplicidad de espacios públicos de diversa índole y características que podrían albergar este tipo de instalaciones lúdicas deportivas", ha manifestado para concluir la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano.--EUROPA PRESS--