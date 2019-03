Sevilla.- Participa e IU sospechan de un "dedazo" en el contrato de re

Los grupos municipales de Participa Sevilla e Izquierda Unida en el Ayuntamiento hispalense han denunciado este jueves las "dudas" que a su juicio rodean al contrato que el gobierno local de Juan Espadas (PSOE) ha licitado, "por urgencia y de tapadillo", para afrontar la redacción del proyecto básico y de ejecución destinado a la rehabilitación parcial de la Fábrica de Artillería y a su posterior conversión en el Centro Magallanes de industrias culturales.En un comunicado de prensa hecho público este jueves, ambas formaciones han lamentado que "una vez más el Ayuntamiento de Sevilla no haya propiciado un espacio de debate sobre la rehabilitación de este importante edificio de la ciudad".Participa e IU, en ese sentido, no dan "crédito al hecho de que el gobierno municipal del PSOE haya decidido sacar esta licitación a través de una simple asistencia técnica" y "no quiera escuchar a nadie para abordar un proceso tan importante", en referencia a la redacción técnica del proyecto destinado a definir las obras necesarias para la restauración de un sector del recinto y su adaptación para centro de industrias culturales.En este sentido, recuerdan que la Real Fábrica de Artillería es un edificio que está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento y requiere una protección. "No entendemos cómo a la hora de actuar en un espacio que forma parte del patrimonio industrial de la ciudad se renuncie a la oportunidad de abrir un espacio donde se puedan debatir, considerar y contrastar las distintas opciones que puedan presentar los equipos técnicos de referencia y las diferentes disciplinas que se ven implicadas en un proyecto de esta envergadura", manifiestan desde ambas formaciones.Además, Participa e IU advierten de que en la convocatoria se exigen "requisitos técnicos que dejan fuera a muchos profesionales e investigadores que tendrían mucho que aportar a este proyecto, mostrando sus sospechas sobre la licitación realizada por el Ayuntamiento para desarrollar esta "asistencia técnica". No en vano, "hay cosas que nos hacen estar alerta y que nos llevan a pensar que este proceso se ha iniciado sabiéndose de antemano cuál va a ser el equipo técnico elegido".Y es que, según apuntan, el plazo de presentación de propuestas habilitado por el gobierno de Espadas para afrontar una intervención de este calado tan solo es de 15 días, en tanto que la licitación se publicó en el Perfil del Contratante el pasado 13 de marzo y concluye el próximo jueves 28."Es imposible, a menos que el trabajo ya esté hecho de antes, que en este plazo de tiempo tan breve se pueda recopilar toda la documentación exigida para acreditar la solvencia del equipo técnico y, además, elaborar y presentar una propuesta que contenga su correspondiente memoria justificativa y explicativa de la actuación, así como todos los pormenores requeridos sobre la metodología, estructuración y programación de las obras, cronograma y fases", alegan desde ambas formaciones.Por ello, tanto Participa como IU sospechan de un posible "dedazo" y exigen al Gobierno de Espadas que paralice este proceso urgentemente y "haga las cosas bien".--EUROPA PRESS--