Los portavoces municipales de Izquierda Unida y Participa Sevilla, Daniel González Rojas y Susana Serrano, respectivamente, han afirmado este viernes que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) "sigue la estela" del anterior alcalde del PP, Juan Ignacio Zoido, ya que, a pocos meses de concluir el mandato, plantea "ahora posibles proyectos de reurbanización" en la avenida de la Cruz Roja", contemplando la "eliminación" del carril bici de esta importante arteria del Distrito Macarena.Ésta es una de las tres opciones planteadas por Espadas y que supondría trasladar el citado carril bici a la avenida de Miraflores, mientras que las otras dos opciones recogen una peatonalización completa o la división del carril bici en dos carriles de menor tamaño a cada lado de la calle. La decisión, tal como anunció Espadas el jueves, será tomada por los vecinos en una consulta ciudadana sobre un proyecto que recoge, además, ampliar las aceras, más zonas verdes y plataforma única con materiales que drenan el agua de lluvia y no emiten calor.Ante el citado anuncio, ambas formaciones han indicado en un comunicado que la actuación se está revistiendo de "un falso proceso participativo", de forma que "una medida tan controvertida como la eliminación del carril bici, que es contraria al Programa de la Bicicleta Sevilla 2020 y a cualquier plan de movilidad sostenible, recaiga sobre los vecinos y evite al alcalde asumir su responsabilidad".En este sentido, González Rojas y Serrano han calificado de "absurdas y disparatadas" las declaraciones realizadas por Espadas, en las que criticaba el diseño y las dimensiones de la actual vía ciclista y abogaba por su revisión, ya que, "según dijo, se trata de una infraestructura 'enorme, demasiado ancha, que se parece más a una pista para Fernando Alonso que a un carril bici'", tal como señala el comunicado."La verdad es que no damos crédito a esta nueva salida de tono de Espadas", han señalado ambos portavoces, quienes consideran que las propuestas que el gobierno del PSOE pone sobre la mesa suponen "un grave retroceso en materia de movilidad sostenible". A juicio de ambos, "no es lógico" que el Ayuntamiento baraje "a estas alturas" reducir el carril bici de Cruz Roja o, lo que es peor, suprimirlo para llevárselo a Miraflores."Por cierto, nos preguntamos si a los vecinos de esta calle también se les va a consultar estos posibles cambios o, si por el contrario, no tienen voz y voto en este tema", señalan."DE LAS TRES OPCIONES, DOS SON VÍAS MUERTAS"Consideran que de las tres opciones ofrecidas por Espadas para la remodelación de esta avenida "dos son vías muertas que se plantean a sabiendas de que no tienen posibilidad de prosperar". Así, señala que la primera, que contempla la peatonalización total de la vía, supone "una medida muy drástica, no aparece suficientemente justificada y va a contar con la oposición de los comercios de la zona, que se habían unido para pedir mayor superficie de aparcamiento".En cuanto a la segunda opción, que plantea duplicar el carril bici y reducir sus vías, ubicando uno por sentido a cada lado de la calzada, deja unas aceras "excesivamente estrechas y, además, contradice la justificación de remodelación de la vía en base a que la infraestructura del carril bici es 'enorme'".De esta forma, afirman que "las supuestas tres opciones, en realidad, y por exclusión, se reducen a una: la supresión del carril bici de la avenida de Cruz Roja, tal y como pedían los comerciantes de manera que se puedan incorporar plazas de aparcamiento en la calzada"."Si este alcalde contemplase un modelo de ciudad donde primase la movilidad sostenible, no se plantearía eliminar un carril bici, sino crear nuevos", han resaltado ambas formaciones, lamentando a su vez que esta cuestión "no sea una prioridad para el gobierno del PSOE, como demuestra el hecho de que en cuatro años no haya sido capaz de alumbrar el Plan de Movilidad que tanta falta hace y que todos los agentes sociales implicados le han venido reclamando.Asimismo, Rojas y Serrano han recriminado a Espadas que haya "ignorado hasta ahora" en todo este proceso a la Comisión Cívica de la Bicicleta, máxime "cuando hablamos de un carril que es una pieza fundamental dentro de la red de vías ciclistas de Sevilla". Además, critican que los cambios propuestos por Espadas no se recogen en el Programa de la Bicicleta Sevilla 2020, por lo que "no entendemos para qué vale este instrumento de planificación". "Estamos ante una gran tomadura de pelo", han enfatizado.Para González Rojas y Serrano, resulta "lamentable" que, a pocos meses de las elecciones, Espadas intente "vestir de proceso de participación vecinal" lo mismo que ya planteó Zoido en 2014, "a instancias de una asociaciones de comerciantes muy concretas", un proyecto que, como han recordado, "ya fracasó en su día por el rechazo social que concitó la pretendida eliminación del carril bici".