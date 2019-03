Participa e IU piden a Espadas seguir ejemplo de SAB y hacer informe sobre accesibilidad y seguridad en barrios

Sevilla.-Participa e IU piden a Espadas seguir ejemplo de SAB y hacer

Los portavoces de Participa Sevilla e Izquierda Unida y candidatos de Adelante Sevilla a las próximas elecciones municipales, Susana Serrano y Daniel González Rojas, han reclamado este jueves al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que atienda "cuanto antes" los requerimientos y recomendaciones que el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) le ha remitido, a través de un informe, con el fin de mejorar la accesibilidad en la barriada Parque Alcosa y de garantizar que los servicios de emergencia puedan entrar a esa zona de la ciudad y actuar sin problemas.En una rueda de prensa, en la que han estado presentes integrantes del SAB y de la Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa, la Federación de Entidades de Alcosa (FEA), Serrano y Rojas han elogiado el trabajo realizado por el Sindicato de Bomberos, al tomar la iniciativa en este asunto y poner sobre la mesa un informe, riguroso y exhaustivo, donde no sólo se constatan las carencias de accesibilidad, ordenación y seguridad existentes en Alcosa, a cuenta de la proliferación de vallas y cerramientos, sino que se plantean medidas correctoras y propuestas de mejora para acabar con esta situación.Así las cosas, los portavoces de Participa e IU no sólo han instado al gobierno local de Espadas a atender las recomendaciones del SAB, sino que le han exigido que "siga su ejemplo" y realice informes sobre accesibilidad y seguridad en todos los barrios de la ciudad, dado que "los problemas de Alcosa no son exclusivos de esta zona".En cualquier caso, "si el PSOE continúa sin mover un dedo al respecto en lo que queda de mandato, ya lo haremos nosotros desde Adelante Sevilla cuando gobernemos a partir del próximo 26 de mayo", han aseverado.Entre las principales deficiencias detectadas por el SAB en su informe sobre Alcosa, según informa Participa e IU en un comunicado conjunto, destacan las "numerosas barreras arquitectónicas existentes, como vallas y cerramientos, en calles, plazas y zonas ajardinadas, sin que se respete ningún vial de emergencia". También se remarca la "falta de inspección municipal, así como la escasa disposición de hidrantes para los vehículos de bomberos y el mal estado en que éstos se encuentran".Así lo ha señalado el vicesecretario del SAB, Ignacio Gonzálvez, quien ha explicado que el sindicato ha llevado a cabo este estudio profesional, a petición de la Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa, y ha precisado que, "si bien en el centro de la ciudad tenemos claro dónde está y de qué manera cada silla de cada velador, en los barrios periféricos no se está atendiendo diligentemente el tema de la seguridad".De su lado, el presidente de la Coordinadora, Juan Luis Caballero, ha criticado también la "inacción del gobierno de Espadas ante esta cuestión". "Llevamos muchos años reivindicando que se solucione este problema de la accesibilidad a nuestros edificios y no entendemos cómo aún no se ha hecho nada, sobre todo, teniendo en cuenta que está en juego la seguridad del vecindario", ha concluido.Tanto Serrano como González Rojas han recordado que ambas formaciones ya llevaron las demandas de esta coordinadora ciudadana al Pleno del Ayuntamiento en septiembre del año pasado, pero "lamentablemente la moción no se aprobó por la insensibilidad del gobierno de Espadas y del PP, que se negaron a debatirla por urgencia". Igualmente, han subrayado que este es un ejemplo más de cómo la sociedad civil va muchas veces por delante de las instituciones."Nos sentimos orgullosas y seguiremos apoyando a estos vecinos y a estos profesionales que se preocupan por sus barrios y que hacen de nuestra ciudad un espacio mejor", ha rematado la portavoz de Participa y candidata de Adelante Sevilla a la Alcaldía.--EUROPA PRESS--