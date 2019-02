Participa e IU piden a Espadas garantizar la Feria de Economía e Innovación Social en 2019 al no tener dotación

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y el edil y diputado provincial de Participa Sevilla, Julián Moreno, han reclamado este lunes al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que garantice la continuidad de la Feria de Economía e Innovación Social este 2019, un evento que se celebró "con gran éxito el pasado año y que, si nada cambia, Sevilla puede perder ante la desidia municipal".Tal como han indicado ambos en un comunicado conjunto, después de mantener una reunión con integrantes de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, esta situación "se veía venir", ya que, a pesar de las reclamaciones de IU y Participa, ya en la aprobación del presupuesto del año pasado Espadas, "con la complicidad de Ciudadanos, rechazó incluir una enmienda destinada a garantizar la continuidad de este evento en 2019"."Espadas durante todo su mandato no ha dejado de reivindicar la economía circular, social y solidaria o del bien común, pero a la hora de tomar medidas la realidad es bien distinta", han criticado Rojas y Moreno, quienes advierten de que la "ausencia" de una apuesta por un modelo que ponga en el centro a las personas y al medio ambiente no se evidencia "única y exclusivamente en las dudas existentes" en torno a la reedición de esta feria, sino en la "mínima ejecución de las actuaciones y propuestas contempladas en el Plan Director de Innovación Social para el Empleo, que se aprobó en 2017".En este sentido, IU y Participa han recordado que desde febrero de 2018 el Ayuntamiento se comprometió a reservar un porcentaje de contrataciones a entidades de economía social, especialmente en las áreas de servicios sociales y promoción de la salud y que "esto tampoco se está llevando a cabo"."A muy pocos meses de acabar el mandato ya no valen excusas", han insistido ambos concejales, que han hecho referencia a la "mínima inclusión" de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos y licitaciones municipales, así como la "falta" de formación que al respecto recibe la plantilla del Consistorio. "Al alcalde del PSOE se le llena la boca para hablar de estas medidas. Pero solo el tiempo de la foto. Luego, si te he visto no me acuerdo", añaden.Ambas formaciones han lamentado que, mientras ciudades como Barcelona apuestan activamente por un cambio de modelo productivo, "aquí seguimos estancados en el monocultivo del turismo y la construcción". Por ello, han exigido a Espadas que recapacite y dé continuidad a la Feria de la Economía Social y la Innovación social."En su mano está empezar a tomar medidas para facilitar la creación de una estrategia en la que no solo se primen los beneficios de unos pocos y que desde el Ayuntamiento se apoye al tejido económico y social que apuesta por ella", han concluido Rojas y Moreno.--EUROPA PRESS--