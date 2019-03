El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha acusado al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, de "vender humo" ante la "falta de una política pública de vivienda" durante los cuatro años del mandato."La política de vivienda de este gobierno municipal está basada en vender humo, es una verdadera tomadura de pelo y continuamente falsean los datos que ofrecen. El gobierno de Espadas no ha tenido como prioridad defender el derecho a la vivienda", ha manifestado la concejal de Participa Cristina Honorato, en un comunicado de prensa, ante la celebración este miércoles y jueves en Sevilla de las III Jornadas de Vivienda Social, que la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa.Así, Honorato ha desgranado algunas de las cifras que "no van a protagonizar" estas Jornadas de Vivienda Social, como es "la falta de asignación de presupuesto municipal a las políticas públicas de vivienda". "El Pleno municipal aprobó destinar un dos por ciento del gasto a las políticas de vivienda, pero la realidad es que sitúa en torno al 0,001 o 0,002 por ciento del gasto municipal", asegura.También, señala que "no se ha iniciado ninguna de las 1.080 viviendas públicas de nueva construcción y rehabilitación anunciadas a bombo y platillo durante el mandato de Espadas" y que "tampoco se ha apostado por la vivienda en alquiler", ya que de la primera fase proyectada en el Programa de Nueva Construcción y Rehabilitación de Vivienda "sólo se destinan tres de las 86 para el alquiler, un escaso 3,5 por ciento del total"."Basta ya de falsear los datos y de que el señor Espadas presuma de apostar por el alquiler. Los datos no engañan y la gran mayoría de las viviendas proyectadas son para la venta. Por lo tanto, no se va a apostar por incrementar el parque público de vivienda", según Honorato, que ha advertido de las "graves consecuencias" que eso tiene para que las arcas municipales. Considera que apostar por viviendas públicas para la venta es "renunciar a las ayudas de los programas estatales y autonómicos y a la ventajosa financiación del Banco Europeo de Inversiones".Por otro lado, Honorato ha calificado de "irrisorias" las 17 viviendas logradas a través del Programa de Captación de Viviendas Vacías, si se tiene en cuenta que "según el propio plan municipal de la vivienda reconoce que existen 22.934". "Un verdadero desastre", ha apostillado la edil."Todos estos datos demuestran que la política municipal de vivienda está basada en vender humo y no en realizar una planificación y gestión efectiva para garantizar el derecho a una vivienda digna", ha aseverado Honorato, que afirma que en Sevilla han vuelto a subir más de un ocho por ciento los desahucios en el último año.--EUROPA PRESS--