Parlamento rechaza una PNL de PSOE-A que pedía garantías de futuro para RTVA y el mantenimiento de sus puesto de trabajo

Comisión de control de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y de su

El Parlamento andaluz ha rechazado este martes una proposición no de ley (PNL) defendida por el PSOE-A en la que reclamaba garantías de futuro para la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y también el mantenimiento de sus puesto de trabajo.La iniciativa, que ha sido rechazada en la comisión de control de la RTVA y de sus sociedades filiales, ha contado con el voto en contra de los diputados del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y de Vox, mientras que ha obtenido el respaldo de los parlamentarios de Adelante Andalucía, además de los socialistas.En concreto, la PNL, que había asumido un par de enmiendas de la confluencia, reclamaba que se garantice la continuidad de la corporación de la RTVA y de todos los medios de comunicación adscritos a ella, así como los soportes webs, redes sociales y cualquier otro dependiente de esta corporación; además de la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo en todos los medios dependientes de la RTVA.En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha sostenido que la RTVA "juega un papel esencial en la vertebración de Andalucía en el ámbito de los medios de comunicación", así como que el papel durante casi 30 años por los distintos canales informativos de esta corporación pública andaluza "ha sido muy importante para que los andaluces se reconozcan como pueblo"."Con sus aciertos y errores, Canal Sur es una referencia informativa y de entretenimiento para millones de andaluces, y es innegable su protagonismo en la vida social de nuestra tierra", ha agregado Sánchez Haro antes de avisar de que "los partidos que sostienen el Gobierno de Andalucía han sembrado dudas sobre su idoneidad en el mejor de los casos o han manifestado directamente la intención de disolver la RTVA", aludiendo en concreto a Vox.Para posicionar al PP-A, Rosalía Espinosa ha garantizado que el Gobierno del cambio "no va a eliminar la RTVA ni va a tomar ninguna medida drástica" sino que quiere asegurar su continuidad, "mejorar el servicio y el modelo". "Ningún andaluz se va a creer que ahora viene el PSOE-A para salvar Canal Sur", ha sostenido antes de reprocharle a los socialistas que "han tenido muchos años para hacerlo y no lo han hecho", toda vez que les ha exigido que "pisen el freno" porque el cogobierno "apenas ha empezado a andar".En nombre de Cs, Isabel Albás ha acusado al PSOE-A de ser "alarmista" y "generar preocupación", cuando ha garantizado que con el Ejecutivo que conforma su formación política junto al PP-A, los trabajadores pueden estar "más que tranquilos" porque "no va a haber ninguna hecatombe". "Esperamos que por el bien de la RTVA, por una cadena autonómica a la altura de los andaluces y que se sitúe en el siglo XXI, podamos llegar a acuerdos entre los grupos", ha agregado.Nacho Molina, por Adelante Andalucía, ha saludado la iniciativa del PSOE-A porque defiende "un papel importante para la difusión de la entidad andaluza y la pluralidad", si bien ha avisado de que "quizás ahí es donde la ultraderecha de Vox no se encuentra cómodo, con un formato que da voz a las personas que piensan diferente, que son de otra raza o entienden de otra manera la sexualidad". "Vox preferiría poner la misa de las 12 horas", ha ironizado.Por Vox, Manuel Gavira ha asegurado que el Gobierno andaluz encontrará a su formación política siempre y cuando las reformas en la RTVA vayan encaminadas a "reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos para garantizar el servicio público y neutralidad ideológica", como recoge su acuerdo de investidura con el PP-A. No obstante, ha rechazado la iniciativa del PSOE-A, partido al que, a su juicio, "no le importa la neutralidad ni ha tenido voluntad de cambio en la RTVA".--EUROPA PRESS--