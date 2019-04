Parlamento rechaza la moción de PSOE-A sobre política educativa que pedía a Junta gratuidad de educación de 0-3 años

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, una moción sobre política educativa del PSOE-A, que fue apoyada por Adelante Andalucía, en la que se instaba al Gobierno andaluz a ampliar la red de plazas disponibles en la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años para dar cabida a todo el alumnado comprendido en estas edades, aumentando progresivamente las bonificaciones a las familias hasta alcanzar la gratuidad total al final de la legislatura.En la moción, también se pedía a la Junta mantener el sistema de escolarización basado en las zonas educativas y no en la libre elección de centro, para garantizar una justa y equilibrada escolarización que no fomente la desigualdad.Asimismo, se pedía al Ejecutivo mantener el programa de gratuidad de libros de texto, permitiendo a partir del curso 2019-20 que aquellos centros que no usan libro de texto puedan destinar el cien por cien del importe correspondiente a otros recursos didácticos y pedagógicos, garantizando a todo el alumnado el acceso a los mismos.El PSOE-A también pedía al Ejecutivo autonómico aumentar progresivamente los servicios complementarios aula matinal, comedor y actividades extraescolares en los centros públicos para satisfacer la demanda de las familias, manteniendo los precios y bonificaciones existentes, hasta alcanzar la totalidad de los centros andaluces al final de la legislatura.Asimismo, se instaba a la Junta a ampliar las redes de transporte escolar gratuito y las ayudas individualizadas de transporte en las enseñanzas obligatorias y postobligatorias, con especial énfasis en las zonas de especial dificultad social y alumnado en circunstancias más desfavorecidas conforme vaya surgiendo la demanda.Otra demanda era que la Junta mantuviera el Plan de Garantía Alimentaria para que el alumnado en riesgo de exclusión social pueda tener tres comidas al día, permitiendo que el desayuno se les pueda ofrecer en el aula matinal.Asimismo, en la moción rechazada se pedía al Ejecutivo que presentara en el Parlamento antes de finales de mayo un Proyecto de Ley sobre Inclusión Educativa que contemple tanto la atención individualizada para el alumnado con necesidades especiales educativas como planes concretos para alumnado y zonas desfavorecidas con riesgo de exclusión social, potenciando, así como las Comunidades de Aprendizaje.Otra demanda a la Junta consistía en que cumpliera con la Ley de Memoria Histórica y Democrática, incluyendo contenidos curriculares al respecto, para que el alumnado pueda conocer la "verdad objetiva de los hechos históricos con el fin de ser rigurosos en el tratamiento de una parte de nuestra historia que debe servir para no volver a repetir los errores del pasado como cualquier sociedad moderna y democrática debe hacer".En materia de educación no universitaria, se instaba también al Gobierno a contemplar en el Proyecto de Ley del Presupuesto 2019 y siguientes las partidas presupuestarias necesarias hasta alcanzar un 5 por ciento del PIB.--EUROPA PRESS--