Parlamento defiende que la custodia compartida sea la opción más deseable con rechazo de Adelante y abstención de PSOE-A

Parlamento pide que la custodia compartida sea la opción más deseable

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves con el apoyo del PP-A y Vox, la abstención del PSOE-A y el rechazo de Adelante Andalucía un punto de una proposición no de ley (PNL) impulsada por Ciudadanos (Cs) por la que reclama que el Consejo de Gobierno inste al Ejecutivo central a reformar la Ley de Custodia Compartida a fin de que este modalidad, en caso de ruptura familiar, sea la más deseable y normal.En virtud de la iniciativa, la Cámara solicita que se impulse la reforma de la referida norma para que recoja y siga la doctrina actual del Tribunal Supremo (TS), determinando esta modalidad como la más deseable y normal, y la que permite, en mayor medida, el respeto al principio superior del menor, así como para que siga las directrices marcadas por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y fomente la corresponsabilidad en el cuidado de los menores.Además, a cuenta de una enmienda de adición planteada por Vox y aceptada por Cs, que ha sido rechazada por el PSOE-A y Adelante y respaldada por el PP-A, la Cámara autonómica insta a la Junta y esta, a su vez, al Gobierno central a dotar de forma inmediata un marco legal adecuado al funcionamiento de los equipos psicosociales en los juzgados, acorde al respeto al principio superior del menor y a las garantías constitucionales de la función jurisdiccional.En defensa de la iniciativa, la parlamentaria de Cs María Teresa Pardo ha defendido que la custodia compartida de los menores porque supone "seguir siendo y ejerciendo de padre y madre en las mismas condiciones que se hacía antes del divorcio".Tras apuntar que el Gobierno del PP se comprometió a impulsar medidas en esta línea, ha lamentado que "la asignación de custodias paternas ha sido hasta ahora algo excepcional". "En la línea de la necesaria igualdad entre progenitores, desde Cs apostamos por que el nuevo modelo a alcanzar sea mucho más paritario, para que se relacionen de forma adecuada con ambos y que estos puedan contribuir a aportar valores de socialización necesarios", añade."En Cs estamos a favor de la igualdad de padres y madres, y somos partidarios de una Ley en la que se incluyan medidas que establezcan de manera real y efectiva la custodia compartida en caso de ruptura familiar, y que se haga de la custodia compartida de los hijos de padres separados la opción más frecuente y la más natural, y no una excepción, como ocurre ahora", agrega Pardo.PSOE-A Y ADELANTE, CONTRA LA IMPOSICIÓNEn el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios, por el PSOE-A, Beatriz Rubiño ha explicado que su formación política es partidaria de un régimen de guarda y custodia "que no perjudique a ninguna persona inmersa en el proceso, en especial los menores pero también las mujeres", toda vez que cree que la custodia compartida "encierra profundas contradicciones".De este modo, aunque parece que "es lo deseable en un principio", también ha advertido de que tiene "recovecos de desigualdad como en casos de violencia de género". "Avalamos la custodia compartida pero no impuesta sino por voluntad y acuerdo de las partes", ha añadido la socialista. "No estamos en contra de la custodia compartida sino en contra de cómo se ha planteado esta iniciativa", ha agregado.En nombre del PP-A, Ramón Herrera de las Heras ha incidido en que en los últimos diez años se ha producido un aumento del 10 al 30 por ciento de los casos en los que se ha otorgado la custodia compartida aunque cree que este es un logro "insuficiente". Así, si bien Andalucía no tiene competencias, cree necesario impulsar este modelo para que aumenten los casos a favor."La legislación es insuficiente", ha sostenido el 'popular', que ha abogado por adoptar una nueva normativa en la que prime el interés superior del menor, se elimine la excepcionalidad y entendiendo que no es una obligación para el juez otorgar la custodia compartida, pero "que pueda hacerlo cuando la circunstancias del caso lo recomiende".María García, diputada de Adelante Andalucía, ha rechazado la iniciativa porque "no dice nada nuevo" a la que Cs ya defendió en la pasada legislatura. De este modo, si bien cree que "la mejor opción" es la custodia compartida, cree que "hace falta el acuerdo entre la pareja" pues "imponerla se centra más en los derechos que en los deberes". "Debe ser por acuerdo, no por imposición de un juez", ha sostenido."Hablan de la custodia compartida como si la corresponsabilidad fuera solo a raíz de una separación, no algo que debe asumirse desde el nacimiento de los hijos", ha agregado para lamentar que Cs "ignora la fuerte desigualdad social que existe entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos". "Solo pretenden el trato igualitario cuando haya una separación y no antes", ha lamentado.Por Vox, el presidente del grupo parlamentario, Francisco Serrano, ha defendido que la custodia compartida es "el mejor modelo de corresponsabilidad parental", y que esto no es una cuestión política sino trasversal que afecta a los niños, "un derecho de la infancia a tener padre y madre y que ambos se ocupen en igualdad de su crianza"."Queremos que un padre sea constructor y protagonista en la vida de sus hijos en la misma medida que lo es su madre", ha añadido para insistir en que la custodia compartida "es lo mejor para los niños, para los padres y las madres e implica el sentido verdadero de la igualdad, no somos el partido de la extrema derecha sino del extremo sentido común", ha agregado para añadir que "es la mejor forma superar el techo de cristal".--EUROPA PRESS--