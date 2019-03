Parlamento apoya la instalación de una de las incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea en Sevilla

Sevilla.-Parlamento apoya la instalación de una de las incubadoras de

El Parlamento de Andalucía ha apoyado el proyecto para la instalación de una de las incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea en Sevilla tras la aprobación por unanimidad de una proposición no de ley (PNL) apoyando el desarrollo de las actividades previstas con motivo de la presidencia de Sevilla de la Comunidad de ciudades Ariane, así como a uno de los principales objetivos marcados para esta conmemoración por el Ayuntamiento de Sevilla como es la instalación en Sevilla de una de las incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea.Así lo han recordado en una reunión de seguimiento del trabajo para este 2019 con motivo la Presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane por parte de la ciudad de Sevilla. A la reunión han acudido representantes de las entidades que participan en el Foro del Espacio de la Ciudad de Sevilla y también han estado presentes diferentes grupos parlamentarios.La PNL, que fue debatida en la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad del Parlamento, propone además un compromiso de todas las administraciones de colaboración con los actos y eventos que se celebrarán durante este año con el objetivo de dar a conocer entre la ciudadanía andaluza la importancia del uso de las tecnologías y apoyar a la industria andaluza. Especialmente se respalda la importancia de la celebración el próximo mes de noviembre por primera vez en la ciudad de la Conferencia Ministerial de la Agencia Espacial Europea.La proposición no de ley insta al Consejo de Gobierno a "hacer las gestiones necesarias para lograr que la Agencia Espacial Europea instale en Sevilla una de sus incubadoras de empresas". Se trata de un proyecto recogido entre los principales objetivos del Ayuntamiento de Sevilla con motivo de la presidencia de la comunidad de ciudades Ariane compartido por todas las entidades, instituciones y empresas que forman parte de esta conmemoración.Como segundo punto incluye la petición al Consejo de Gobierno para "mantener la organización de la próxima Conferencia Ministerial de la Agencia Espacial Europea que tendrá lugar en Sevilla el próximo 26 de noviembre de 2019, contribuyendo desde el Gobierno andaluz a la 'Declaración de Sevilla', que prevé orientar la política espacial europea en los próximos 20 años" y que fue aprobada en un reciente encuentro de Naciones Unidas para la evaluación local de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible en la ciudad. La organización de esta conferencia ministerial ha sido ya acordada entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla.El tercer punto propone al Consejo de Gobierno la colaboración por parte de la Junta de Andalucía en la organización de la próxima Semana Mundial del Espacio, que se celebrará entre el 4 y el 10 de octubre de 2019 en todas las capitales de provincia de Andalucía. Este evento se viene celebrando en la ciudad de Sevilla durante los últimos años aunque adquiere especial relevancia con motivo de la presidencia de la Red de ciudades Arianne.El cuarto punto de la proposición no de ley insta al Consejo de Gobierno a "iniciar las actuaciones necesarias para la elaboración de un Plan Espacial Andaluz", con cuatro líneas principales de trabajo. En primer lugar, dinamizar desde la Junta la Conferencia Espacial Andaluza, con el propósito de dar a conocer los agentes espaciales regionales, impulsando la cooperación entre sí y con las administraciones públicas.En segundo lugar, crear líneas de investigación específicas en las políticas de I+D+i de la Junta, tanto a través del Plan Andaluz de I+D+I (Paidi) como de otros posibles programas, en aras de promover la investigación en torno al espacio entre grupos de investigación científica, universidades y empresas.En tercer lugar, mantener el grupo de trabajo que elabore un documento de diagnóstico y un plan estratégico para la creación de una futura Agencia Espacial Andaluza. En cuarto lugar, incrementar los lazos de cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa del Gobierno de España para el aprovechamiento en relación a la investigación y la experimentación espacial del Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea), perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ubicado en Mazagón, Huelva.Por último, el quinto punto de la proposición insta al Gobierno de la nación a la creación de un Agencia Espacial Española.SEVILLA 2019, AÑO DEL ESPACIOLa Presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane, es un gran evento de ámbito internacional, en el que participan 41 entidades, instituciones y empresas, y que cuenta con más de 70 actividades y grandes citas, se desarrollará a lo largo de todo el año 2019 con el objetivo de promover e impulsar el tejido aeroespacial de la ciudad.De la programación 2019 de la Presidencia de Sevilla, destaca la celebración de un Consejo de Ministros de la Agencia Espacial Europea en la capital andaluza, que abordará importantes inversiones para el sector. La Presidencia de Sevilla recoge también el importante objetivo de la CVA de promover el papel estratégico de la Guayana Francesa y del Centro Espacial de la Guayana (CSG) como puerto espacial europeo, de ahí el nombre de "Sevilla" para el lanzador Ariane 5.--EUROPA PRESS--