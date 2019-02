'Papel y Tinta', de la escritora novel María Reig, entre las diez novelas más vendidas en menos de dos semanas

Portada del libro 'Papel y Tinta', novela de ficción histórica de Marí

La novela de ficción histórica 'Papel y Tinta', de la escritora novel María Reig, se ha colado en el top de ventas de España y, en menos de dos semanas, se encuentra entre las diez novelas más vendidas. El libro, que ha salido a la venta el 24 de enero con la editorial Suma de Letras, cuenta la historia de Elisa Montero, una mujer inconformista que desea convertirse en periodista en el Madrid de principios del siglo XX.La protagonista, aunque de origen humilde, se cría con su madrina, una enigmática mujer que pertenece a la alta burguesía de la capital. Elisa no solo buscará liberarse de las limitaciones que le imponen su condición de mujer y su posición social para lograr convertirse en periodista, sino que intentará tomar las riendas de su destino y entregarse al verdadero amor. Como testigo, la rabiosa y convulsa actualidad de una España entre guerras que la acompañará en su lucha por conocerse a sí misma y sobreponerse a sus propios prejuicios.Con el fin de que este relato llegara a los lectores, hace un año María Reig inició una campaña de crowdfunding. Su intención era financiar la promoción que debía acompañar el lanzamiento de su novela autoeditada en Amazon. Así, en apenas 25 horas, logró el objetivo base de 2.000 euros y, antes de que finalizara el plazo de aportación de 40 días, superó el tercer objetivo de 4.500 euros.Gracias a la buena acogida del crowdfunding, al que se sumaron más de 125 mecenas, el proyecto llegó hasta la editorial Suma de Letras (grupo Penguin Random House) que, tras evaluar el manuscrito, decidió apostar por 'Papel y Tinta'.Cuando la autora comunicó a los mecenas que iba a publicar con una gran editorial y les dio la posibilidad de recuperar su dinero, nadie quiso hacerlo; todos prefirieron que ese dinero se invirtiera en la financiación de sus primeros pasos como escritora. "Me siento muy orgullosa y feliz de ver cómo tanta gente ha creído en mi proyecto sin apenas conocerlo", ha sostenido Reig.Así, nueve meses después del fin de la campaña, la ópera prima de María Reig ya se encuentra en las librerías de todo el país y, a solo una semana de su lanzamiento, se ha situado entre los diez libros más vendidos, acumulando críticas positivas. A partir de ahora, la autora recorrerá diferentes lugares para la firma de sus ejemplares.--EUROPA PRESS--