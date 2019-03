La Plataforma de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de Morón de la Frontera (Sevilla) ha convocado una concentración que se ha desarrollado por la mañana de este lunes ante la Delegación Territorial de Educación en protesta por la "supresión de dos unidades de tres años en el CEIP 'Reina Sofía' y el CEIP 'El Llanete'" de la citada localidad sevillana.Un portavoz de la plataforma ha explicado a Europa Press que en la concentración han participado "unas 40 personas", y que representantes de dicha plataforma de asociaciones de madres y padres se han podido reunir con el delegado de Educación de la Junta en Sevilla, Joaquín Pérez, y el jefe de Planificación, a quienes les han planteado las razones por las que se oponen al cierre de dichas líneas.Según ha indicado la misma fuente, desde la Junta "no les han dado solución" en este encuentro y se han apoyado en "cifras y estadísticas" para justificar ese cierre de líneas, algo que los representantes de padres replican apelando a la "calidad educativa".De esta manera, reclaman "la apertura de las dos líneas que se han cerrado sin saber el número de matriculaciones que va a haber", según ha apuntado el portavoz de la plataforma de Ampas, que ha advertido de que el cierre de líneas puede conllevar "menos contrataciones de profesores, menos ayudas y menos recursos".Ha agregado que "ya contaban con el 'no' de la Junta", y ha avanzado que "habrá más movilizaciones y actuaciones" contra dicho cierre de unidades, aunque aún no se han concretado fechas, según ha apostillado.--EUROPA PRESS--