La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) 'España' se ha concentrado este martes a las puertas del centro para reivindicar que se acometan las obras del comedor necesarias para que puedan ofertar este servicio y que el Ayuntamiento de Sevilla "cumpla su compromiso".La portavoz del AMPA, Marina Rodríguez, ha manifestado en una nota de prensa su "indignación" porque el Consistorio de la ciudad y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía "se tiran el balón mutuamente y eluden sus responsabilidades jugando con nuestro tiempo, nuestras ilusiones y el bienestar de nuestras criaturas".Cómo ha relatado, este colegio no cuenta con un comedor que reúna las condiciones necesarias para ofrecer este servicio, motivo por el que solicitaron al Ayuntamiento, "en cuya titularidad recaen las responsabilidades de las obras de mejora y mantenimiento", que las acometiera.Así las cosas, desde el Distrito Sur "confirmaron por escrito" al AMPA que cuando se produjera la consulta de prioridades a finales de 2018 propondrían las obras en el CEIP 'España' como primera opción, una afirmación que "se vio corroborada verbalmente" el pasado diciembre."Sin embargo, ahora nos dicen que es la Junta quien debe acometer las obras del comedor", ha lamentado la portavoz del AMPA, que ha mostrado su oposición porque "no se trata de hacer una obra nueva, sino de acondicionar la cocina que ya existe y cuyo desembolso no superaría los 30.000 euros". Respecto a esto, ha indicado que personal del Ayuntamiento acudió al centro, estudió los informes y "después de ver las obras que había que llevar a cabo, confirmaron que lo harían, cosa que niegan ahora".Por todo ello, ha insistido en que no van a parar en sus movilizaciones "hasta que el Ayuntamiento cumpla de facto lo que prometió por escrito y que jurídicamente le corresponde, ampliar la cocina del colegio para que se pueda tener un comedor".Como ha aseverado Rodríguez, debido a que el colegio no cuenta con servicios de comedor, "muchas madres y padres se han visto obligados a contratar los servicios de una guardería que está a más de un kilómetro del colegio".En la concentración también ha estado la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato, quien ha lamentado que los padres y madres del los alumnos "ven cómo todo ha quedado en nada" y ha exigido a la delegada de Educación y Edificios Municipales, Adela Castaño (PSOE), y al delegado del Distrito Sur, Joaquín Castillo (PSOE), que "se sienten ya con las madres y padres de este colegio" para "que les den soluciones inmediatas".--EUROPA PRESS--