La Plataforma de Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha convocado una concentración para el próximo jueves, día 14 de marzo, a las 10,00 horas, ante las puertas de la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Sevilla para "hacer visible el problema de infraestructuras educativas que existe en la población en el tramo que comprende la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Módulos Profesionales de Grado Medio y Superior".Y es que, según apunta la Plataforma de Ampas en un comunicado, actualmente los cinco centros existentes en la localidad se encuentran "saturados, algunos de ellos duplican la capacidad para la que fueron construidos", hay una "extensión" ubicada en un edificio construido para una guardería y "hay prevista la colocación de nuevas 'caracolas' en algunos centros aún por determinar".Desde la plataforma indican que las previsiones del aumento de los alumnos que iniciarán su educación en estos centros es de más 1.000 nuevos durante cada uno de los siguientes cinco cursos escolares, empezando por el actual, de forma que no sería hasta el curso 2023/2024 cuando el número de nuevos alumnos se situaría a niveles de 2016/2017, en torno a 875, "momento en el cual la saturación de los centros existentes ya era evidente".Para la plataforma de asociaciones de padres, esto demuestra que "la construcción del nuevo IES no es sólo necesaria, sino también de extrema urgencia, ya que en muy poco tiempo no existirá espacio alguno en el que ubicar estas nuevas incorporaciones que se realizarán entre los cursos 2019/2020 y 2022/2023, ambos incluidos".Por estos motivos, "y ante la falta de noticias en relación al estado de la licitación del proyecto del nuevo IES, se ha decidido convocar la concentración del próximo jueves", según confirma la plataforma, que surgió en 2017 "como respuesta a la, cada vez más preocupante, situación de masificación de los IES de la localidad y el incumplimiento continuado de la promesas de construcción de un nuevo IES desde las administraciones".