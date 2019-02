Óscar Cisneros tomará posesión como decano del Colegio de Abogados el próximo 28 de marzo

Óscar Cisneros tomará posesión como decano del Colegio de Abogados de

La actual junta de gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla ha acordado convocar para el próximo 28 de marzo la celebración de la Junta General Ordinaria en la que producirá el relevo al frente de la dirección del órgano colegial, tomando posesión de su cargo como decano el letrado Óscar Cisneros, tras ganar las elecciones del pasado 22 de noviembre.Cisneros, a partir del 28 de marzo, tomará el relevo de José Joaquín Gallardo, quien ha ostentado durante más de 24 años el cargo de decano de los abogados sevillanos y no haberse presentado a la reelección. La duración de su decanato es el más largo de la historia de la institución, pues nunca fue reelegido ningún decano en los más de tres siglos de la institución.Según recuerda el Colegio de Abogados de Sevilla, Gallardo rompió esa dinámica y ha sido reelegido en las urnas con amplias mayorías, para los cinco mandatos consecutivos que concluirán el próximo 28 de marzo.En la Junta General Ordinaria deñ 28 de marzo se producirá el relevo de la junta de gobierno de la corporación, pues cesará la presidida por Gallardo y tomarán posesión de los diversos cargos directivos los miembros de la junta encabezada por el nuevo decano, Óscar Cisneros Marco, que ganaron las elecciones colegiales celebradas el pasado mes de noviembre.NUEVO GOBIERNO PARA LOS ABOGADOS SEVILLANOSA Cisneros le acompaña para dirigir el Colegio de Abogados como vicedecano Adolfo Cuéllar Portero. Es socio del recién creado bufete Zurbarán Abogados y especialista en derecho privado, derecho penal socio-económico y arbitraje. Cuéllar, que ejerce la defensa de uno de los ex altos cargos acusados en el juicio de la pieza política de los ERE irregulares y que también fue conocido por el caso Betis, y Jorge Carlos Aguado de los Reyes han sido los dos miembros de la lista de Cisneros que más votos han recibido, al tratarse de unas elecciones con listas abiertas. Así, Cuéllar ha recibido 2.447 votos y Aguado 2.449.Además de Cuéllar y Aguado de los Reyes (diputado 7), los cargos de tesorera, bibliotecaria y secretaria de la Junta de Gobierno de Cisneros son para las letradas Déborah Delmás Rivera, Martina Mastrantoni y Eloísa Pérez de Andrés, respectivamente.El equipo lo completan como diputado número 2, Manuel Pérez Cuajares, del despacho Burear Abogados y Economista. Es especialista en derecho penal y contencioso-administrativo y actualmente ejerce, como otros letrados que integran ambas candidaturas, la defensa de uno de los acusados en el juicio de los ERE.Como diputado tercero se encuentra José Manuel Sánchez Carrillo. Tras él, aparecen Óscar Fernández León (diputado 4); Juan Piñeyro Pueyo (diputado 5); Eva María Luna Macías (diputada 6); y María Jesús Gimeno Puche (diputado 8).Max Adam Romero, diputado 9, es miembro de Bolonia Abogados y experto en Derechos Humanos y en Derecho Internacional. Adam Romero asesoró a los tres bomberos sevillanos enjuiciados en Lesbos (Grecia) por supuesto tráfico de inmigrantes.Carmen Marbán Ríos (diputada 10); Blanca Rodríguez-Piñero Durán (diputada 11); Rafael Monsalve del Castillo (diputada 12); Juan Calle Martín (diputado 13); y María del Mar Hermano Rivera (diputada 14) completarán la Junta de Gobierno del Colegio que dirigirá los próximos cuatro años la organización de la entidad de la calle Chapineros.RESULTADOS ELECTORALESÓscar Cisneros Marco, especialista en Derecho Civil y Mercantil, en concreto, Concursal y Arbitraje, y su equipo resultaron ganadores en las elecciones celebradas en noviembre, pues el nuevo decano obtuvo 2.400 votos de los 4.174 emitidos, lo que supone un 57,5 por ciento de los mismos, venciendo de esta manera a la candidatura de Francisco Baena Bocanegra, que consiguió 1.393 (el 33,3%); y de Silvia Muñoz Valera, con 326 votos (7,8%).La participación, en una jornada marcada por la incesante lluvia, se situó en un 27,26 por ciento (cinco puntos menos que en 2014) después de que ejercieran su derecho al voto un total de 2.150 abogados, 2.024 de ellos ejercientes --cada uno contabiliza dos votos-- y 126 no ejercientes --cada uno cuenta un voto--.En esta ocasión estaban llamados a las urnas 7.888 colegiados, 6.320 ejercientes y 1.568 no ejercientes. La participación entre los ejercientes fue del 32,03 por ciento (seis puntos menos que en 2014) y de los no ejercientes del 8,04 (siete puntos menos).Cisneros, en declaraciones a Europa Press posteriores a su victoria, valoró el resultado, subrayando como hecho relevante que reflejan las urnas que "el mensaje de su campaña ha calado", un mensaje basado en la palabra "equipo" y el lema 'Somos 18'.La gente "ha sabido ver" que el proyecto, al que las otras candidaturas catalogaron de continuista, estaba conformado por "cuatro personas con experiencia en la gestión del Colegio" y 14 personas "con ideas nuevas y frescas, innovadoras y unas ganas de trabajar inimaginables".Cisneros, que anunció "un vuelco" a los Estatutos del Colegio, lleva 24 años en la Junta de Gobierno de la entidad colegial, los últimos cuatro como vicedecano junto a José Joaquín Gallardo, al que precisamente relevará en el cargo.--EUROPA PRESS--