Nuevo reglamento del Pleno, tras 23 años sin cambios, entra en vigor en julio con más control y participación

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado definitivamente, con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PP, el texto de su nuevo Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento, tras 23 años sin ser modificado, que apuesta por el aumento de la participación ciudadana y el mayor control al gobierno local.En su intervención, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, considera que se trata de un "día importante" y destaca el "consenso muy amplio sobre las mejoras que supone", haciendo que Sevilla "continúe avanzando". A ello, la concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales y presidenta del Pleno, la socialista Carmen Castreño, suma la necesidad que existía de modificación porque "aún siendo un buen reglamento tenía partes que ya no estaban en consonancia con la legislación aplicable".En este marco, la totalidad de los partidos de la oposición han coincidido en poner en valor el avance conseguido, aunque consideran que se podía haber avanzado más e incluir otras iniciativas, que finalmente no se han introducido para conseguir el acuerdo de las cinco fuerzas. "Evidentemente no es el reglamento del PSOE ni el que hubieran hecho solos los otros partidos, sino que es el de todos y con la aportación de todos", ha dicho Castreño, recordando que se han estimado 21 alegaciones de todos.El cambio del reglamento fue aprobado por unanimidad en 2015, tras lo que se han sucedido las reuniones, modificaciones del borrador inicial e informes hasta conseguir un documento en el que se recoge el mantenimiento de la sesión plenaria en una sola jornada pero con distinta estructura.Así, los portavoces de los grupos podrán realizar una pregunta directa al alcalde y debatir con él, un sistema parecido a la sesión de control a la presidenta de la Junta en el Parlamento, mientras que se mantendrán dos mociones de los grupos, pero una de ellas será debatida en comisión y en el Pleno sólo habrá votación y explicación de voto de un minuto cada uno. La otra moción se mantiene como hasta ahora.En cada sesión se podrá debatir una propuesta que venga de una Junta Municipal de Distrito (JMD) y la entidad proponente podrá incluso presentarla ante el Pleno con carácter previo al debate. Las entidades ciudadanas podrán realizar una intervención ante el Pleno en un expediente en el que figuren como interesadas.Además, las comisiones delegadas serán públicas y se reforzará por tanto su papel en el debate y fijación de posiciones. También, se refuerza el turno ciudadano al final del debate para las entidades con cuatro intervenciones y se crea una comisión específica de control y fiscalización al gobierno de carácter pública y mensual, con preguntas directas orales a los delegados.Se favorecerá el acceso a la información y la modernización de la administración regulando el acceso telemático o la obligatoriedad de difusión a través de la página web y se regula la posibilidad del voto telemático en bajas de maternidad o paternidad o enfermedades de larga duración para evitar que un grupo pierda un voto como hasta ahora, así como la posibilidad de presentar una propuesta o convocar un pleno extraordinario por parte de la población siempre que se alcance el mínimo de firmas exigido por ley.Igualmente, se regula por primera vez la figura de la enmienda a la totalidad al presupuesto que supondrá lo mismo que un rechazo la presupuesto y su devolución al gobierno.De su lado, el concejal del PP Rafael Belmonte afirma que hay cosas que "se han quedado atrás", como la reprobación de los concejales que no cumplan las mociones aprobadas en el pleno, el control del turno ciudadano o considera un "déficit" la reducción de mociones a debatir en el Pleno, ya que ahora una de ellas se debatirá en comisión. Lamenta que no se haya comenzado a aplicar en este mandato. "Podía haberse llegado a más y complementarse con otras medidas", incide Belmonte, al que Espadas ha recordado que el PP, con Juan Ignacio Zoido, gobernó durante cuatro años con mayoría absoluta y no tocó la norma "por falta de interés".El portavoz de Cs, Francisco Moraga, señala que el reglamento se había quedado "obsoleto" y que necesitaba dar más participación a la ciudadanía, dando "mayor importancia a las comisiones que muchas veces carecen de sentido en la actualidad", sirviendo ahora para "agilizar" el pleno. "Tenemos que intentar acercar la política a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el sistema o está en el mejor momento de su historia", agrega, señalando que, aunque no es el reglamento de Cs, "es tiempo de dialogo, de ceder y de llegar a acuerdos" para avanzar.La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, indica que uno de los principales objetivos de su formación era modernizar las dinámicas institucionales y hacerlas más transparentes, apuntando a que este reglamento reúne el "máximo consenso" de los grupos y favorece la fiscalización del gobierno local. Además, señala que cuenta con "pedagogía política" para que los ciudadanos "sepan qué se vota y que se trata en el pleno para que los vecinos no se pierdan las decisiones importantes", tras desgranar otras propuestas de la formación para avanzar en el cumplimiento de las propuestas aprobadas y en una mayor participación directa ciudadana.El portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha advertido de que han pasado cuatro años desde que el PSOE trajo la propuesta de modificación al Pleno de julio de 2015 y "se puso plazo de seis meses", aunque "nunca es tarde si la dicha es buena". Ha destacado el trabajo realizado en estos años para tener un pleno "más ágil y con más participación de los vecinos", aunque considera que se podía haber avanzado más en participación ciudadana y transparencia. Sin embargo, lamenta que se queda "cojo al no haber sido capaz de aprobar también el reglamento de Participación Ciudadana" en este mandato.--EUROPA PRESS--