Nueva concentración este viernes en Sevilla contra el cambio climático

El movimiento estudiantil 'Fridays for future', inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, ha vuelto a convocar movilizaciones contra el cambio climático este viernes en varias ciudades españolas --entre ellas, Sevilla-- con las que reclamará medidas "urgentes" a los dirigentes políticos frente a la "crisis medioambiental"Será la tercera ocasión en la que los jóvenes de este movimiento internacional protesten en Madrid frente al Congreso, después de la primera sentada del 1 de marzo y de la manifestación del día 15 coincidiendo con la huelga por el clima secundada por más de un millón de personas en todo el mundo.En esta ocasión, la concentración está autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid. La semana pasada, al no disponer del permiso, los estudiantes desplazaron su protesta a diferentes calles de Madrid por las que pasearon vestidos de riguroso negro y con mascarillas para visibilizar las consecuencias de la contaminación atmosférica.La protesta frente al Congreso se prolongará hasta las 13.30 horas. "A esa hora pararemos para hacer una asamblea organizativa del movimiento, y tratar ciertos temas logísticos que nos afectan. Esta asamblea durará hasta las 15.00 horas en el mismo sitio, y será una muestra de cómo nos organizamos en Madrid", explican desde Fridays for future Madrid.Los jóvenes que secundan este movimiento en España insisten en su propósito de celebrar "acciones de protesta" todos los viernes "de forma pacífica" en diversas ciudades para exigir medidas que permitan "controlar la situación medioambiental insostenible e irreversible a la que se llegará en el año 2030"."Sólo nos quedan once años para cambiar un sistema que ha tenido tiempo más que suficiente para cambiar de forma gradual y a gusto de todas las personas que habitan el planeta", exponen en un comunicado. "Así que ahora queda menos tiempo y hacen falta más cambios coyunturales. Quien ha tenido que implantar los cambios antes no lo ha hecho, y es por lo que nos toca a las personas más jóvenes liderar y tener la valentía de decir basta, y de exigir medidas acordes a la situación y a la urgencia de esta", añaden.Además de Madrid, los estudiantes de Barcelona protestarán a las 12.00 horas en la Plaza de Sant Jaume, mientras los de Sevilla lo harán a las 17,30 horas en la Plaza Nueva de la capital de Andalucía. En Bilbao se ha convocado a las 18,00 horas una marcha desde la Plaza Moyúa hasta el Ayuntamiento de la ciudad vasca.--EUROPA PRESS--