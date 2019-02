NNGG pide a consejos de alumnos de US y UPO que rechacen el decreto de cotización obligatoria de las prácticas

Nuevas Generaciones (NNGG) de Sevilla ha pedido este miércoles a los consejos de alumnos de la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), el Cadus y Ceupo, respectivamente, que "se posicionen contra" el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la cotización obligatoria de las prácticas académicas, y que "acuerden las medidas oportunas para canalizar esta reivindicación".Y es que, según ha alertado NNGG en una nota, dicho decreto "obligará a la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide a asumir un coste de más de 2.500.000 euros por las cotizaciones sociales de las prácticas no remuneradas", lo que "podría poner en grave riesgo la inserción y la formación laboral de unos 14.000 universitarios sevillanos y volver a incrementar la escandalosa tasa de desempleo juvenil del 45 por ciento".El presidente de NNGG de Sevilla, Pedro González, ha lamentado que, "tras años de crecimiento y creación de empleo, cada medida que ha ido tomando el Gobierno de Pedro Sánchez está destruyendo puestos de trabajo"."Así lo está haciendo con una medida estrella como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que al final lo que ayuda es a una precariedad del mercado laboral y a que se descuelguen de él los que tienen los salarios más bajos que, en gran medida, son los jóvenes", según ha lamentado.El dirigente de NNGG ha acusado a Pedro Sánchez de "atacar a una importantísima herramienta para facilitar la transición de la universidad al mercado laboral, como son las practicas no remuneradas en las empresas para los universitarios".Para Pedro González, "la decisión del PSOE de abrir la puerta para que sean las universidades las que tengan que asumir los costes sociales de estas prácticas podría ser el punto y final de miles de contratos imprescindibles para la inserción laboral de los jóvenes sevillanos"."Tal y como ha denunciado la propia Universidad de Sevilla, esta medida podría suponerle un coste de casi 2.000.000 de euros que podría afectar a los 11.000 estudiantes de esta universidad que cada año acceden a unas prácticas no remuneradas", según ha subrayado el representante de NNGG, que también ha señalado que hay 2.500 universitarios de la Pablo de Olavide que "acceden a unas prácticas que, con el decretazo de Pedro Sánchez, costaría unos 500.000 euros a la universidad".En suma, "dos millones y medio que supondrían un auténtico mazazo a las finanzas de ambas instituciones", según alerta Pedro González, quien ha lamentado que mientras que "nos encontramos con una tasa de paro juvenil en la provincia de Sevilla del 45 por ciento, y cada vez más los jóvenes que tienen que salir de Sevilla en busca de oportunidades, Pedro Sánchez se permite el lujo de aprobar este tipo de medidas que lo único que van a conseguir en volverle a cerrar las puertas al mercado laboral de los jóvenes sevillanos"."Por esta situación", desde Nuevas Generaciones de Sevilla aplauden la presentación, este miércoles por parte del PP, de una proposición no de Ley en el Congreso "exigiendo al Gobierno que derogue la disposición adicional del Real Decreto que obliga a las universidades a asumir ese coste o, si no fuera así, la bonificación del cien por cien en las cuotas de cotización a la Seguridad Social para los alumnos universitarios de prácticas no remuneradas con títulos oficiales de grado y máster, así como alumnos de formación profesional de grado medio o superior, a las que se refiere esta disposición adicional".--EUROPA PRESS--