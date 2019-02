Nuevas Generaciones de Sevilla ha presentado la campaña '#Estáentumano' con la recorrerán los municipios sevillanos para "desenmascarar a los 106 candidatos" del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la provincia y que "los jóvenes tengan claro que apoyarlos supone apoyar la subida de impuestos, los pactos con independentistas y radicales y el ataque a la Constitución y la unidad de España".El presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla, Pedro González, ha asegurado en rueda de prensa que "hoy quedan solo 96 días para las elecciones municipales y 67 días para las elecciones generales", dos citas en la que los jóvenes de esta provincia tienen la "mejor oportunidad para defender sus derechos y su futuro ante el ataque de las políticas socialistas"."Porque el PSOE se ha convertido en el mayor enemigo de los jóvenes sevillanos y los datos lo confirman: un 45 por ciento de paro juvenil y sin oportunidades para los jóvenes que se ven obligados a huir de la provincia ante la falta de puestos de trabajo, plazas de FP o prácticas", señala. A ello, une la subida de los impuestos a los autónomos y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que considera un "grave perjuicio" a los jóvenes para la contratación por parte de las empresas.En su opinión, "en Andalucía, y gracias al gobierno de Juanma Moreno, se ha puesto fin a 40 años de PSOE y a la falta de oportunidades y empleo para los jóvenes, pero ahora toca poner fin al 'falconato', al gobierno del postureo y del peloteo a los radicales, a los independientes". "Mientras Pedro Sánchez solo se preocupaba del falcon y de las alianzas con los separatistas, no ha tomado ni una sola medida para mejorar la vida de los jóvenes sevillanos", señala.González ha afirmado que, "sin embargo, el 28 de abril no se acaba con Pedro Sánchez, porque el 26 de mayo, en la provincia de Sevilla, se presentan 106 'Pedros Sánchez'".Afirma que el PSOE "presentará en 96 días a 106 candidatos que subirán los impuestos, como Pedro Sánchez; que no defenderán la Constitución ni la unidad de España, como Pedro Sánchez; candidatos que pactarán con la izquierda más radical con tal de conseguir sillones, como Pedro Sánchez; candidatos que no apuestan por la creación de empleo, como Pedro Sánchez, y 106 candidatos socialistas sevillanos que no han exigido a Pedro Sánchez que no acepte chantajes de independentistas"."Por ello, Nuevas Generaciones de Sevilla va a recorrer nuestros pueblos para desenmascarar a los 106 Pedro Sánchez de nuestra provincia. Desde hoy ponemos en marcha la campaña '#Estáentumano' con la que llevaremos a cabo encuentros con jóvenes en todos los municipios sevillanos, reparto de folletos informativos y difusión en redes y medios de comunicación locales con el objetivo de desenmascarar a los 106 Pedro Sánchez sevillanos", recalca, añadiendo que "hemos conseguido el cambio en Andalucía y en solo un mes se están llevando a cabo medidas que no se habían tomado en 40 años".Sin embargo, señala que para que Andalucía se ponga en cabeza es necesario que, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, se tenga "en la Moncloa a Pablo Casado". "Pero el cambio no terminará de llegar a nuestra provincia hasta el 26 de mayo. Tenemos los mejores candidatos frente a los candidatos de Pedro Sánchez y de otros partidos que solo son franquicias de marcas nacionales, que no quieren remangarse y son partidos de titulares y no del trabajo del día a día que necesitan los sevillanos", concluye.--EUROPA PRESS--