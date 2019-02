Navacasa, asociada al Club Noteges en Navacerrada (Madrid), Premio Nacional Mayor Evolución con un crecimiento del 36%

La empresa madrileña recogió el premio en Sevilla ante más de 900 agen

Navacasa Servicios Inmobiliarios, a través de su director gerente Joaquín Guisado, ha recogido por segundo año consecutivo uno de los cinco premios a la oficina con mayor evolución anual. Estos galardones se han otorgado por la Escuela de Negocio Inmobiliario del Club Noteges en Sevilla y han congregado a 980 profesionales que operan desde 224 empresas inmobiliarias por todo el país.Según Guisado, en 2018 la empresa ha experimentado un crecimiento del 36 por ciento en su facturación con respecto al ejercicio anterior, sumando casi un 140 por ciento en los dos últimos años. Ha comercializado más de 100 inmuebles de tipología muy heterogénea en casi todas las localidades de la sierra de Madrid, con "un excelente resultado" en cuanto al total de operaciones cerradas y su consiguiente facturación.Actualmente, cuenta con una cartera de 75 inmuebles, también de distinta naturaleza; desde chalets independientes, adosados, pareados y pisos hasta solares urbanos y parcelas rústicas, en las distintas localidades de su radio de actuación.El perfil del comprador también es variado, con un promedio de edad de entre 35 y 58 años y el motivo principal de compra en esta zona es la adquisición de una segunda vivienda aunque cada vez es más habitual el cambio de residencia habitual desde Madrid capital y ciudades dormitorio a los pueblos de la sierra. El director gerente de Navacasa Servicios Inmobiliarios ha manifestado al respecto que, "aquí la calidad de vida es excelente y contamos con todos los servicios necesarios".Aunque en menor proporción, en 2018 también se han realizado operaciones de compra como inversión. Del total de transacciones, el 68 por ciento se han ejecutado a través de financiación hipotecaria frente al 32 por ciento con pago al contado."No existe una tipología de vivienda más demandada que otra, pues depende mucho del poder adquisitivo del comprador y del uso al que va a destinarse el inmueble", ha añadido Guisado quien ha matizado que "a la mayor parte de los clientes les gustaría poder disfrutar de un espacio privado al aire libre".Los motivos más frecuentes de ventas son las herencias con un 30 por ciento, seguido con un 21 por ciento por llevar mucho tiempo desocupado y un 15 por ciento por cambio de localidad. Los cambios por falta de espacio en la vivienda o los divorcios son otras causas comunes.HORQUILLA DE PRECIOSCon esta variedad en la tipología de los inmuebles, la horquilla de precios de esta zona de influencia es enorme y oscila entre los 90.000 y el 1.000.000 de euros, siendo el precio medio de las vendidas en 2018 de 238.663 euros. Por otro lado, la brecha media detectada está en el 27 por ciento entre el precio inicial de salida y el precio final de venta.Joaquín Guisado declara que "solo logran venderse las viviendas que están en justiprecio, independientemente de su superficie, estado, tipología o ubicación". "Una vez que entran en nuestra cartera, en pocos días y a veces incluso horas, las tenemos vendidas, pues no tenemos que salir a buscar el comprador, ya que lo encontramos en nuestra propia cartera de clientes".El director gerente de Navacasa ha añadido que "el tiempo que tarda una casa en venderse no es lo que tardamos nosotros en encontrarle un comprador sino lo que tarda el propietario en ajustarse al mercado actual, al justiprecio, una vez hecho esto la transacción se produce de inmediato".EVOLUCIÓN DEL MERCADOGuisado cree que el sector pasa por un buen momento, aunque se observó un cambio claro de tendencia a mitad del año pasado. Los precios en la Comunidad de Madrid subieron solo un 0,93 por ciento en el segundo semestre frente al 7,95 por ciento del primero, lo que muestra una fuerte desaceleración con respecto al precio de la vivienda.Los motivos son variados, "desde el repentino cambio de gobierno en nuestro país de mediados de año a la guerra comercial iniciada por Donal Trump con China, que hace sonar de nuevo los tambores de recesión para dentro de unos meses", ha explicado. Esto indica que "es muy aconsejable vender cuanto antes, pues no sabemos que alcance ni que consecuencias va a tener este nuevo ciclo económico", ha subrayado.Así, ha matizado el director gerente de Navacasa, "2019 se presenta incierto en cuanto al mercado inmobiliario de nuestra zona se refiere, ante lo convulso del panorama internacional y la reciente convocatoria de elecciones, si bien no parece de momento haber signos graves de alarma entre los consumidores y el flujo de operaciones sigue a un ritmo razonable".Joaquín Guisado explica que, "como asociados del Club Noteges seguimos fielmente la metodología de trabajo propuesta por su escuela de negocio, adaptándola a nuestra área de influencia y tipo de cliente". "Como empresa", ha añadido, "invertimos parte considerable de recursos en la formación continua de nuestro equipo para saber dar la mejor respuesta en todo momento y siempre adaptada a cada tiempo".El Club Noteges, creado en 2005 por José Luis Jimeno, vendió 36.127 inmuebles en los últimos siete años, 6.070 en 2018 por un valor total de 914,8 millones de euros. Esto lo ha convertido en la primera fuerza de ventas del país ya que cuenta con el 36 por ciento de la demanda española, disponiendo en la actualidad de un total de 195.711 compradores a nivel nacional registrados en sus sistemas informáticos, esperando la vivienda adecuada para cada uno de ellos.--EUROPA PRESS--