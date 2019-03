Música, toros y caballos se dan la mano con Léa Vicens y Bertín Osborne

Sevilla.- Cajasol.- Música, toros y caballos se dan la mano con Lea Vi

El cantante, presentador y comunicador jerezano Bertín Osborne y la rejoneadora francesa Léa Vicens han sido este martes los protagonistas de la 53ª edición de los Mano a Mano de la Fundación Cajasol, encuentros culturales que se celebran en Sevilla desde 2007 y que buscan conexiones entre la tauromaquia y otras disciplinas.Esta nueva cita ha establecido la relación entre el toreo y el caballo como tema central, aunque en ella se ha ahondado también en las trayectorias de cada uno de los invitados, Osborne y Vicens, dibujando una vez más los estrechos lazos entre ambas actividades.El salón de actos de la fundación Cajasol se llenó hasta los topes de un público que ha recibido con una fuerte ovación a los invitados, que recientemente han colaborado juntos en la grabación de un videoclip del cantante.Rompiendo el protocolo habitual, Bertín y Léa aparecieron por el fondo del escenario. El cantante, desde el minuto uno, se sintió a sus anchas reconociendo que los oficios de Alfonso Rodríguez 'El Cani' habían sido fundamentales para sentarlo junto a Léa en el escenario del auditorio de Cajasol."¿Te gusta Léa como rejonadora?", fue la primera pregunta del moderador. "Me gusta de cualquier manera", contestó Bertín, que se define, como buen Sagitario, como "medio caballo, no te voy a decir de qué mitad", bromeó, evocando una infancia y toda una vida vivida y sentida a lomos del animal."Son tu mascota, tu amigo, tu familia, tu herramienta de trabajo, mi obra de arte", ha apostillado la amazona francesa, añadiendo que los caballos "tienen corazón, sienten dolor y cambian de ánimo". "Todos los caballos tienen su personalidad", ha agregado Bertín, que también ha confesado sus pinitos como rejoneador de la mano de Fermín Bohórquez Escribano.Osborne asegura conocer a muchos toreros de los que su profesionalidad está fuera de duda, "pero la dedicación de Léa con sus caballos todos los días del año, pues no conozco a nadie que le dedique más tiempo", ha señalado."DOMARLOS POR LA PAZ""Los caballos hay que domarlos por la paz siempre; si no, tienes un peligro en la cuadra", ha proseguido, marcando la "paciencia y la mano izquierda" como claves de esa preparación necesaria para dominar y preparar a la bestia.Vicens, de su lado, ha dicho que "tienes que mandar en él, pero con suavidad", al tiempo que ha recordado a un único caballo imposible de dominar en toda su trayectoria.Había que ahondar en los comienzos profesionales de Léa Vicens, que aterrizó en España de forma casual mientras estudiaba la carrera de Biología en Montpellier. El encuentro con Ángel Peralta fue "providencial" y, vencidas las primeras reticencias y dificultades, se decidió a rejonear."Compré un potrito, lo domé y de forma milagrosa y sin saber nada ha toreado conmigo y es un caballo figura que se llama 'Gacela", ha confesado.--EUROPA PRESS--