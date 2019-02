Música, regalos, fiesta y degustaciones en la V Carrera Popular en la Universidad Pablo de Olavide

Carrera Popular de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.

Deporte y solidaridad se unen en la V Carrera Popular de la Universidad Pablo de Olavide, organizada por el Servicio de Deportes y la Fundación Universidad Pablo de Olavide y que se celebrará el próximo 30 de marzo en el campus de la UPO.La V Carrera Popular, cuya salida y meta estarán situadas en la Plaza de América, dará comienzo a las 11,00 horas y tendrá un recorrido de ocho kilómetros. Los corredores contarán con servicio de guardarropa y avituallamiento gratuitos durante el recorrido y en la zona de meta, en los que tendrán acceso a agua, bebidas isotónicas y fruta. Además, habrá actividades para los más pequeños que acudan a este evento acompañados de sus familiares, que serán realizadas pormonitores especializados.Posteriormente, tanto los corredores como sus acompañantes podrán disfrutar de la mejor fiesta 'after running', un lugar de ocio en el que se entregarán los trofeos a los mejores participantes, se celebrará una fiesta latina y donde se podrán degustar diferentes productos, como cerveza o montaditos. Además, habrá zona de photocall y libro de firmas.Con su participación, los corredores contribuirán también a una causa solidaria, puesto que un euro de cada inscripción se destinará a Andex, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía para ayudar a hacer realidad su reto de construir una Unidad Adolescente de Oncohematología en el Hospital Virgen del Rocío. Además, por primera vez, se ha creado el dorsal 0 para todas aquellas personas o entidades que no puedan asistir o que quieran ampliar sudonación para esta causa.CATEGORÍASLas categorías en las que se competirán, tanto masculinas y femeninas, serán juvenil, senior A, senior B, veterano A, veterano B, alumnos UPO, personal UPO, y clubes/entidades.Habrá trofeo para el primer clasificado de la general y de cada categoría, medalla para el segundo y tercer clasificado, así como cheques regalo de distintas entidades colaboradoras. Los premios no son acumulativos, de tal forma que los tres primeros de la clasificación general no podrán optar a los premios de su categoría. Además, se premiará a la facultad de la UPO con mayor número de inscritos y al corredor de mayor edad que finalice la carrera.La inscripción a la carrera tendrá un coste de seis euros. Con la inscripción, a cada participante se le hará entrega de una bolsa del corredor, que incluye: camiseta técnica, manguitos, dorsal personalizado, cronometraje con chip gestionado por Dorsal Chip y seguro individual.La recogida de los dorsales con chip y la bolsa del corredor podrá realizarse desde el 27 al 29 de marzo en las oficinas del Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide Edificio 18, Celestino Mutis). El horario de recogida será de 9 a 14 horas y de 16 a 18,30 horas. También en la plaza de América el 30 de marzo desde las 9 a las 10,30 horas.Esta carrera ha sido financiada con la colaboración de la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Metro de Sevilla, Obra Social La Caixa, Unicaja Banco y el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. También son entidades colaboradoras laFundación de Municipios Pablo de Olavide, El Corte Inglés, Fundación Cruzcampo, Coca-Cola, Carrefour, Instituto Municipal de Deportes, Ciencias Club de Rugby, Maraver Catering, Emasesa, Aossa Sport, FEDA, Rroppas, S. L., Campus Celestino Mutis, Brillante, Ilunion, Fundación Juan Ramón Guillén y La Española.Entre los medios que colaboran en este evento se encuentran Diario de Sevilla, Estadio Deportivo, Europa FM, Cadena SER, Cadena COPE, El Correo de Andalucía, Sevilla Solidaria, Sevilla Buenas Noticias, Radio Marca, Radio Cantillana, Dos Hermanas Digital, Viva Sevilla,Siete Andalucía TV y El Desmarque.Todo aquél que quiera participar en esta cita puede inscribirse a través de la web del Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es/carrerapopular--EUROPA PRESS--