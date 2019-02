Música, fallos en directo y 'momentos Frances McDormand' en una gala de 'campeones'

Gala de los Goyas 2019

La 33 ceremonia de los Premios Goya ha llevado a Sevilla música en directo de artistas como Rosalía o James Rhodes, ha tenido fallos en vivo como los de Amaia al entrar en su actuación musical e incluso un 'momento Frances McDormand' con la actriz Eva Llorach cuando ha subido a recoger su Goya a Mejor Actriz Revelación y ha pedido a todas las nominadas que se pusiesen en pie.Sin embargo, el protagonista absoluto de todos los premiados ha sido el actor de 'Campeones' Jesús Vidal, quien en su discurso --uno de los más largos y lleno de agradecimientos-- ha asegurado que al recoger el galardón le ha venido "a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad". "Los académicos no saben lo que han hecho distinguiendo a un actor con discapacidad" ha comentado para levantar los aplausos de los académicos.Como viene siendo habitual en otras ediciones, la gala de este año ha vuelto a superar las tres horas de duración. Silvia Abril y Andreu Buenafuente han abierto con un vídeo que ya apuntaba lo que iba a ser el guion de la noche --con alusiones a casos como el de Harvey Weinstein o a Puigdemont para entregar el premio a 'mejor película extranjera', siempre con humor--.En su discurso inicial, los presentadores han recordado la ausencia en los premios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había justificado no acudir al tener un mitin en Zaragoza. "A esta hora ya su mitin es para convencidos", ha ironizado Buenafuente."Si la gala se alarga, a lo mejor le da tiempo a llegar al presidente. Además tiene un avión y puede venir con su perro, todo son ventajas", ha continuado con la broma, que se ha sumado a la de la presencia del secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique. Mientras Abril le ha calificado como "un político muy cinematográfico", Buenafuente ha asentado reconociendo que "su vida es un travelling".Posteriormente ha llegado uno de los momentos más esperados de la gala: la actuación de Rosalía. Con un 'total look' rojo y con tono intimista, ha llevado a escena su particular versión de la canción 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos, y que aparecía en la banda sonora de la película 'Deprisa, deprisa'.No ha sido el único número en directo. El pianista James Rhodes ha puesto música al tradicional homenaje que la Academia hace cada año a las personalidades del mundo del cine que han fallecido --Álvaro de Luna, Forges, Antonio Mercero, María Dolores Pradera, Carmen Alborch, Paloma Gómez o Cesáreo Estébanez, entre otros--. Y una tuna y una batucada han amenizado también una parte de la ceremonia.Pero el momento amable de estos números musicales ha ocurrido con la actuación de Amaia, que junto a Rozalén y Judit Nedderman ha interpretado la versión de la canción de 'Campeones' escrita por Coque Malla, 'Nos gusta tu cara'. Justo al principio de la actuación, cuando había entrado el piano, Amaia ha salido y ha pedido volver a empezar porque "ha habido un problema: no se ha escuchado la claqueta".Uno de los momentos más emmotivos ha sido el del Goya de Honor, que no ha podido contar con Chicho Ibáñez Serrador. No obstante, en el escenario, han estado sus 'discípulos' Amenábar junto a Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo.Tras una breve introducción de cada uno de ellos, se ha emitido un vídeo homenaje en el que se recogen tanto declaraciones del homenajeado como de profesionales del sector que trabajaron para él. Al acabar, todo el auditorio se ha puesto en pie en un sonoro aplauso.BRECHA SALARIAL Y 'ME TOO'La reivindicación de la mujer también ha estado presente, desde los presentadores de premios --Belén Cuesta y Loles León han pedido por ejemplo 'romper la brecha salarial' o hablar del 'me too'-- hasta el propio Buenafuente, quien en una parte de uno de sus números vestido como Groucho Marx ha tirado del mismo humor que el mítico cómico."El mercado puede actuar como machista y parecer machista, pero no se engañen: es machista. Dejen paso al talento feminista de una vez", ha reclamado el presentador. Eva Llorach, que se ha alzado con la estatuilla de Mejor Actriz Revelación, ha puesto en pie a las mujeres presentes con un 'momento Frances McDormand', tal y como lo ha definido ella recordando a lo que pasó en los pasados Oscar.Así, la actriz ha pedido a las actrices que se levantan para "reventar los clichés que aplastan" a las mujeres. "Se lo pido a todas las nominadas porque quiero compartir mi premio con vosotras. Es muy difícil ser mujer, sois muy pocas y quiero compartirlo con vosotras", ha añadido, pidiendo en especial a Penélope Cruz que lo secundara --y ella ha recogido el guante--.Asimismo, la política ha entrado no solo a través de las referencias irónicas de los presentadores. Buenafuente ha hablado de las subvenciones al cine haciendo una comparación con el 'síndrome Cataluña' --"lo independiente no termina de cuajar"-- y ha defendido los precios de las entradas del cine tras la bajada del IVA --"un gin tonic vale más"--.QUE ISRAEL NO VAYA A EUROVISIÓNSin embargo, ha aparecido en discursos como los del director del corto 'Gaza', quien ha celebrado su premio "a pesar de todos los intentos de censura". "Gracias a los académicos que han roto con su voto el silencio por los derechos humanos", ha asegurado uno de los directores, Bover Martínez. El codirector Julio Pérez del Campo ha ido más lejos al pedir que Israel no vaya a Eurovisión.Pese a que Arantxa Echevarría, ganadora del Goya a la Dirección Novel por su película 'Carmen y Lola', había avisado de que iba a aludir a Vox en caso de ganar, finalmente no les ha nombrado directamente, pero ha dedicado su galardón "a los que no permiten amar diferentes y no se ponen en la piel del distinto".Más cerca del final de la gala, el actor Raúl Pérez ha rendido un homenaje a Fernando Fernán Gómez en 'La lengua de las mariposas' y Pedro Almodóvar ha entregado el Goya a Mejor Película a 'Campeones' junto con Loles León, Rossi de Palma y Julieta Serrano para recordar los treinta años del triunfo de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.--EUROPA PRESS--