El gobierno municipal socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha aclarado este jueves ante las críticas de Participa e IU que el proceso de contratación de la redacción del proyecto básico para la rehabilitación de un sector de la Fábrica de Artillería y su adaptación como centro Magallanes de industrias turísticas se está desarrollando a través de una licitación pública en régimen de libre concurrencia y plena "transparencia"."El procedimiento abierto es público y trasparente, su pliego se aprobó en una comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y sus bases se pueden consultar a través de la plataforma de contrataciones, por lo que no merece las calificaciones que han realizado los portavoces de la oposición, que quizás han sido realizadas desde el desconocimiento", indica el portavoz del Gobierno municipal, Antonio Muñoz, quien ha aseverado que la alternativa que la oposición ha descrito implicaría "un escenario que escapase del control de los funcionarios municipales, así como de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo", por lo que no tendría "las garantías correspondientes ni la solvencia jurídica obligatoria."Participa e IU no pueden enfrentarse a los criterios de los técnicos ni deben cuestionar a los funcionarios que integran la mesa de contratación", dice Muñoz, considerando que estas fuerzas abogan por una propuesta "que implica la privatización de un procedimiento administrativo, la exclusión de los funcionarios y la eliminación de las garantías públicas".Ese escenario "provocaría de forma automática la pérdida de los 20 millones de euros comprometidos a través de la financiación europea" para el proyecto, avisa Muñoz reclamando "seriedad y rigor frente a un proyecto que suma para la ciudad, que recupera un patrimonio propio con un destino eminentemente cultural vinculado a la conmemoración de Magallanes y Elcano y que cuenta con la colaboración de todas las administraciones implicadas así como las garantías y los tiempos conforme a lo que la ley marca".--EUROPA PRESS--