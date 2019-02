Frente a la tesis del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla respecto a una reducción del 15,5 por ciento en el servicio de limpieza básica durante el mandato en curso, el portavoz del Gobierno local del PSOE, el concejal Antonio Muñoz, ha defendido que "los datos objetivos" reflejan una "mejoría" de la percepción ciudadana respecto al estado de limpieza de las calles y espacios públicos.En un comunicado, Muñoz ha replicado al PP que no sólo no se ha reducido la limpieza viaria de Lipasam a lo largo del actual mandato, "sino que han aumentado los servicios, los planes especiales, las inversiones y las contrataciones temporales de trabajadores, lo que se refleja en los informes sobre percepción de la ciudadanía elaborados desde 2014 por la misma empresa externa e independiente, y donde se constata una mejora constante".Señalando tales informes, Muñoz ha indicado que "en el último año de mandato del PP, el índice (de satisfacción ciudadana) era de 6,82, y en 2018 este se elevaba a 7,38, en lo que ha sido una mejora continua desde entonces". "Estos son los datos objetivos y no los malabares de porcentajes que realiza la concejal del PP Evelia Rincón, quien engaña y miente, revelando así una irresponsabilidad política propia de alguien que nada aporta ni puede aportar a esta ciudad, como ya demostró cuando estuvo en el gobierno de Juan Ignacio Zoido", según ha añadido Antonio Muñoz.Además, ha detallado que en barridos mixtos se ha pasado de los 34.420 kilómetros en 2014 a 40.672 en 2017 y en otros tratamientos, como el fregado de aceras, los baldeos mecánicos y manuales de alta presión, las brigadas de parques, etcétera, de 11.199 a 26.101 kilómetros, "entre otras mejoras de servicios"."En 2015 el mantenimiento, la limpieza y la recogida de basuras de Lipasam contaban con quejas y reclamaciones sobre la asiduidad de los servicios, el mal mantenimiento y el ruido nocturno que generaba la limpieza rutinaria. Producto de esa situación, Lipasam comenzó una nueva planificación que implicaba formación para personal, nuevos pliegos de contratación y, sobre todo, estableció mecanismos de diálogo directo con asociaciones y representantes de distritos para así consensuar las zonas de intervención y reprogramar los horarios nocturnos y las cuadrillas de personal", ha enumerado."Sólo en 2018 se realizaron 1.937 contrataciones temporales para reforzar la limpieza. Y la plantilla media creció en 55 personas, a 1.625, apurando al máximo las posibilidades legales a la contratación en la administración local", ha defendido el concejal desgranando diversas "iniciativas" de mejora específica del servicio de limpieza y mencionando la compra durante 2018 de 48 vehículos destinados a la renovación y ampliación de la flota de Lipasam, con una inversión de 5,5 millones de euros.Además, ha defendido que Lipasam "reforzó sus programas educativos y de sensibilización ciudadana, con el objetivo de mejorar la limpieza de la ciudad y los niveles de reciclaje, ampliando el espectro de éste a una serie de productos antes no contemplado, como son los biorresiduos". "Unos programas y campañas de sensibilización a las que poco contribuye el PP con afirmaciones como las de Evelia Rincón y su lamentable labor de oposición, más empeñada en ensuciar la imagen de la ciudad que en trabajar por ella", ha concluido el portavoz del gobierno municipal.--EUROPA PRESS--