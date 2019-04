Ante la promesa del candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, de revisar parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, el portavoz del Grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha recordado que el PP "ya llevó en su programa una revisión del PGOU en el año 2011 que quedó en nada durante todo el mandato en el que Beltrán Pérez estuvo al frente de los distritos", en relación al mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido."Como ahora, realizaron las promesas sin rigor ni en los plazos ni en los efectos de las medidas que anuncian, sin seriedad a la hora de fijar las consecuencias de cada decisión y sin transparencia puesto que no aclaran los intereses reales a los que responden sus propuestas", ha alegado el concejal del PSOE.Así, Muñoz, ha subrayado que una revisión del PGOU es "un tema muy serio, que requiere niveles amplios de consenso y un largo periodo de tiempo en los que se ve afectada la actividad, por lo que siempre hay que analizar primero su impacto sobre la economía y los sectores afectados". De hecho, la operación "obligaría a suspender licencias y generaría una enorme incertidumbre en los desarrollos urbanísticos en marcha".Del mismo modo, el portavoz ha incidido en que cambiar con carácter general suelos terciarios a residenciales en suelo urbano consolidado o aumentar la densidad por vivienda en determinadas promociones son decisiones "que no se pueden tomar a la ligera". Así, el edil ha recordado que un incremento en el número de viviendas exige por ley que se compense con dotaciones y equipamientos, de ahí su enorme complejidad, "salvo que pretendan recalificaciones que no cumplan con estos requisitos lo que iría en contra del interés general"."Lo primero que debe aclarar el portavoz del PP es si está hablando de recalificar parcelas adquiridas por promotores en suelos consolidados con calificación de terciaria para que en ellos se puedan edificar viviendas de lujo con precios elevados aumentando así las plusvalías y la rentabilidad del suelo. Si es así, si ese es el modelo urbanístico de Beltrán Pérez que lo diga claramente", ha apuntado Muñoz.El portavoz cuestionó además que en el problema de la vivienda en Sevilla sea la falta de suelos residenciales cuando el PGOU tiene listas para su desarrollo "45.000 viviendas". "En estos últimos tres años se han dado licencias para más de 4.000 viviendas (cuatro veces más que en el mandato anterior) y se han desbloqueado desarrollos urbanísticos para casi 10.000 viviendas más", ha defendido en paralelo."La forma de reducir el precio de la vivienda y de favorecer el acceso a los sevillanos y sevillanas a precios asequibles no son las recalificaciones, sino un plan municipal de vivienda como el que el PP derogó en 2012 sin alternativa alguna y que se ha aprobado en este mandato con la incorporación prevista de 3.500 viviendas protegidas o con alquileres asequibles del sector público y privado durante los próximos años a través de construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas desocupadas", concluyó Muñoz.--EUROPA PRESS--