El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha criticado la postura del PP en materia turística porque demuestra "una falta de modelo y de discurso turístico que solo transmiten que Beltrán Pérez es un candidato sin ideas", destacando que la imagen de Sevilla "alcanza en estos momentos uno de los niveles más altos a nivel mundial gracias a la buena gestión y a la mayor oferta cultural de los últimos años", a la par que recuerda que ya se está llevando a cabo una regulación de los pisos turísticos.En un comunicado, Muñoz señala que al gobierno municipal "dejaron ya de sorprenderle hace tiempo este tipo de declaraciones de Pérez, teniendo en cuenta que no tiene modelo no solo en esta materia, sino en lo que se refiere a cualquier otro asunto que repercuta en el buen funcionamiento y los intereses de la ciudad".Así, ha defendido la gestión del Gobierno municipal en materia turística durante el mandato, "en el que la imagen de Sevilla ha alcanzado uno de los niveles más altos en estos momentos con un posicionamiento nacional e internacional sin precedentes en los últimos años". Ello se debe, según ha indicado, "a la planificación que se ha hecho en este tiempo, a lo que hay que unir la mayor oferta cultural y patrimonial de los últimos años".Además, ha puesto en valor el trabajo conjunto de las administraciones públicas y la iniciativa privada, "que están apostando por la calidad y la innovación en esta materia".Muñoz ha hecho referencia al "desconocimiento preocupante del PP en cuanto al Alcázar", ya que las entradas anticipadas y la reserva on line "existen desde hace años y ya se han puesto en marcha decenas de proyectos para acercar a los sevillanos al Alcázar que no existían antes"."Este desconocimiento que muestra Beltrán Pérez no sé si achacarlo a su falta de interés por las cosas importantes de la ciudad o simplemente a que hace gala una vez más de su cinismo a la hora de hacer oposición", ha subrayado.En cuanto a las viviendas turísticas, ha indicado que ya hay una propuesta para regular su situación. "Lo que resulta cuanto menos curioso es que el PP, cuando se ha hablado de este tema en el Pleno municipal, han votado en contra o han rechazado cualquier iniciativa, lo que demuestra otra gran incoherencia del PP, que no tiene discurso ni modelo de ciudad", ha señalado Muñoz.Por último, ha recordado que la ciudad va a acoger en los próximos días la cumbre de la WTTC, la cita con mayor relevancia mundial de la industria turística, "lo que es síntoma de que se están haciendo las cosas bien, aunque Pérez sea capaz de ir en contra de los eventos que favorecen a la ciudad solo y exclusivamente por beneficio propio y sin pensar en la oportunidad que suponen porque la planificación en su caso brilla por su ausencia".--EUROPA PRESS--