El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha afirmado que la elaboración de documentos de balance sobre un mandato para distintos sectores antes de su finalización "es una obligación y parte de un compromiso de rendir cuentas y actuar con total transparencia", respondiendo así a las críticas realizadas desde el PP, que acusa al PSOE de publicar en la imprenta municipal un folleto sobre los colegios públicos con "propaganda" electoral."Se está ejecutando también a coste cero para las arcas municipales", ha asegurado Muñoz en un comunicado, tras tachar de "ridícula" la crítica que ha realizado al respecto el PP. Asegura que el gobierno de la ciudad considera que, dentro de sus responsabilidades, está la difusión de balances del mandato "con el mayor alcance posible entre la ciudadanía y en los distintos formatos posibles para rendir cuentas y que sean los ciudadanos quienes juzguen la labor municipal"."Por tanto, no se trata en ningún caso de propaganda electoral ni vinculada a un partido. De hecho son balances de la corporación municipal en los que se incluyen iniciativas que en muchos casos han sido acordadas por todos grupos políticos y por el Pleno", según ha argumentado el portavoz.Añade que la ley electoral determina claramente los plazos en los que no se deben realizar las acciones de balance de un gobierno y "aún no han comenzado", tal como ha explicado. "El único que fue experto en saltarse esta norma durante su gobierno fue el PP, que fue condenado en repetidas ocasiones. En cambio, el actual gobierno local está cumpliendo los plazos establecidos por la ley electoral y gestiona con eficacia y eficiencia los recursos públicos", ha agregado.En su opinión, "el único derroche económico que hay en esta precampaña es el del PP intentando lavar la imagen de su candidato con una campaña con un enorme coste económico que solo está demostrando que Sevilla necesita mucho más que el candidato que ofrecen Beltrán Pérez".--EUROPA PRESS--