El portavoz del gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este jueves la "estrategia" del candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, centrada exclusivamente en "intentar bloquear cualquier proyecto bueno para la ciudad sea de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento y de intentar en todo momento poner su interés particular por encima del interés general"."Su única estrategia como candidato es intentar por todos los medios generar confrontación y ruido y tratar de bloquear cualquier proyecto que sea bueno para la ciudad con independencia de si su promotor es la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento", explicó Muñoz, quien señaló que se demuestra que es un portavoz que no está "a la altura de la ciudad" ."Sevilla necesita consensos y acuerdos, no un candidato que se dedique a intentar bloquear cualquier proyecto si no es el único protagonista", explicó.En este sentido, el portavoz recordó que en los últimos meses Beltrán Pérez se ha consolidado como "el candidato del no a la ciudad". "Dice que no a los presupuestos sin presentar ninguna propuesta ni dar ninguna alternativa; dice que no a la ampliación del Metrocentro después de llevar defendiéndola durante tres años; dice que no a la ampliación del Metro sin ni siquiera escuchar al nuevo gobierno andaluz y ahora dice que no a cualquier proyecto de la ciudad de la Justicia que se pueda consensuar en estos meses. Se demuestra que no le importa nada la ciudad".Muñoz por último pidió al PP una sola voz en Sevilla en relación con los temas de interés. "Le pedimos al gobierno andaluz que fije una posición para que podamos negociar y buscar acuerdos, y que se ponga fin a esta situación en la que la Junta de Andalucía lleva un discurso de diálogo y consenso y el portavoz del PP sólo busca la confrontación y la parálisis".--EUROPA PRESS--