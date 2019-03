Moscoso (Adelante Andalucía) anuncia ante el Pleno del Parlamento que dejará el escaño este viernes

El parlamentario de Adelante Andalucía David Moscoso dejará el acta si

El diputado de Adelante Andalucía por Córdoba David Moscoso ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que abandonará el escaño este viernes, todo ello después de que la Cámara andaluza no le haya concedido la compatibilidad para poder compaginar sus tareas de diputado con su actividad como profesor universitario.Al finalizar su intervención ante la Cámara, donde ha posicionado a su grupo en una comparecencia del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, en materia de deportes, Moscoso se ha despedido de la Cámara con unas emotivas palabras, que han llevado a que fuera ovacionado por la totalidad de los diputados presentes, del conjunto de los grupos políticos, todos ellos puestos en pie.Moscoso ya advertía la semana pasada de que dejaría la Cámara si el Parlamento no reconsideraba la decisión de no autorizarle a compatibilizar su labor de parlamentario con la de ejercer de profesor universitario. En su opinión, se había producido una "desigualdad de trato y vulneración de derechos" con su persona.Y es que, según explicaba entonces, "de los 17 diputados que habíamos solicitado la compatibilidad, solo ha sido rechazada la mía y es, por cierto, la primera que se rechaza en la historia del Parlamento y con el único argumento de que me dedico al sector público y no al privado".El diputado de Adelante Andalucía, que en la pasada legislatura ocupó un escaño por Podemos, no se ha referido en su despedida a la citada incompatibilidad y se ha limitado a mostrar su "más sentido cariño y agradecimiento" a todos sus compañeros y al resto de los diputados de otros grupos."Todos, independientemente de sus adscripciones políticas, me han tratado con el mejor de los respetos y es el mejor recuerdo que me llevo, habiendo sido un honor el poder servir a Andalucía desde esta Cámara", ha afirmado Moscoso, quien ha tenido que interrumpir sus palabras porque se emocionaba."Qué sensible soy", añadía el diputado, quien además ha dicho que ha sido todo un "orgullo" para él haber tenido la oportunidad de asumir los debates en materia de deportes, "después de toda una vida dedicada al deporte, como representante federativo, como docente y científico especializado". "He tenido la suerte de escalar montañas de 8.000 metros y de estar en este Parlamento", ha apuntado.Moscoso ha concluido asegurando que en los cuatro años que ha sido diputado en esta Cámara se ha entregado "plenamente" a sus responsabilidades parlamentarias, "tratando siempre de representar de forma digna, respetuosa y comprometida a los andaluces y de ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos".--EUROPA PRESS--