28A.- Moreno Ve "Posible" Crear 600.000 Empleos Si Sánchez No Repite C

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado "perfectamente posible" llevar a cabo el compromiso que adquirió durante la campaña electoral de crear 600.000 nuevos empleos en la presente legislatura si Pedro Sánchez no repite como presidente tras las elecciones generales del 28 de abril y hay un Brexit "razonable".En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Moreno ha dicho que Andalucía tiene capacidad para crear ese número de empleos, con 8,5 millones de habitantes y a razón de 150.000 nuevos empleos al año, pero que hay "nubarrones" que podrían impedir este objetivo "como la posibilidad de que Sánchez vuelva a gobernar y el Brexit".Así, ha indicado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es la "principal amenaza" para el empleo en España "con su política expansiva y sus pactos con independentistas y radicales". "Se ha saltado el déficit y tira de chequera pública para hacer su campaña electoral", ha denunciado Moreno.En relación al Brexit, ha aseverado que este asunto "preocupa mucho" a su Gobierno por la posible incidencia en el sector hortofrutícola y en el de servicios. "Si esas dos cuestiones salen bien: no gobierna Sánchez y el Brexit es razonable, estamos en condiciones de crear 600.000 empleos y vamos a aplicarnos a tope", ha sostenido Moreno.Respecto a las elecciones generales del próximo 28 de abril, el jefe del Ejecutivo andaluz ve extrapolable el resultado de las pasadas andaluzas, donde gobiernan PP y Cs con el apoyo de investidura de Vox. En su opinión, de cara a estos comicios hay dos opciones: el pacto de Sánchez "con independentistas y radicales" que nos llevará a España "a la ruina" o la suma de las tres fuerzas "del centro derecha" lideradas por Pablo Casado, presidente del PP.Moreno, que ha echado en falta "más generosidad y audacia" por parte de las fuerzas políticas del centro derecha para evitar la dispersión del voto, fundamentalmente en las provincias más pequeñas, ha advertido de que "solo juntas" podrán parar la deriva del independentismo. Si bien, ha insistido en que quien verdaderamente representa el voto útil en las próximas elecciones generales es el PP.Sobre si cree que el líder de Cs, Albert Rivera, cumplirá su compromiso de no pactar con el PSOE tras el 28A ha dicho que "la experiencia nos dice que una cosa es lo que se dice en campaña y otra la que sucede después de las elecciones". "De Ciudadanos me creo lo que firmo con ellos y en Andalucía están cumpliendo a rajatabla, por lo que me gustaría confiar en que a nivel nacional no falten a su palabra", ha señalado.Respecto a la campaña que está llevando a cabo Pedro Sánchez, Moreno ha destacado que se está eludiendo la marca del PSOE, "que está achicharrada y se está optando por poner corazones". Además, en su opinión, los socialistas intentan movilizar a la izquierda "con el miedo a Vox, inventándose una historia de que va a haber recortes y retrocesos en los derechos fundamentales".CUMPLIRÁ LOS ACUERDOS FIRMADOS CON VOX"Yo no pierdo ni un minuto en hablar de Vox sino de nosotros, de lo que representa el PP", ha afirmado el presidente de la Junta, quien en relación al acuerdo de investidura firmado con esta formación en Andalucía ha garantizado que se va a cumplir pero que todo lleva "su ritmo" y hay procedimientos administrativos que seguir y "las cosas se tienen que hacer bien".Respecto a la sustitución de la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia, ha dicho que se llevará a cabo pero que mientras que se tramita "hay que cumplir la que está en vigor". "Somos un partido de orden", ha defendido Moreno, quien ha añadido que la ley vigente fue "excluyente" porque no recogió ninguna de las 70 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.--EUROPA PRESS--