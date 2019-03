El PP-A presenta los candidatos números uno de cada provincia andaluza

El presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha avisado este viernes de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "está dispuesta a romper su propio proyecto político para sobrevivir", de ahí que, de cara a las elecciones generales que se celebran el 28 de abril, haya incidido en que "si los socialistas no son capaces de mantener unido y cohesionado a su propio partido, qué no harán con el país".Así se ha pronunciado Moreno en Sevilla, en un acto en el que ha presentado a los números uno del PP de cada provincia andaluza al Congreso de los Diputados para dichos comicios, y donde ha destacado que las listas confeccionadas en Andalucía son fruto de la "sintonía política y personal" que tiene con el presidente de su partido, Pablo Casado, lo que ha dado como resultado unas candidaturas "con perspectiva y de éxito".Moreno ha contrapuesto esto a la situación que atraviesa el PSOE, donde "no se hablan" y donde ve a Susana Díaz "dispuesta a romper su propio proyecto político para sobrevivir". Tras apuntar que cada partido tendrá que tomar sus propias decisiones, ha incidido en que "si no son capaces ni de mantener unido el PSOE, que la propia Díaz quiere trocear, qué no harán con España".Por eso, ha defendido que estas elecciones estatales son "cruciales" para el futuro de España y para el futuro de Andalucía, cuando ha apuntado que el PP-A tiene depositada una "gran confianza" en Casado y en su equipo, destacando que "tiene capacidad, frescura y experiencia para liderar un nuevo proyecto para España"."Estoy convencido de que la primavera política que vive Andalucía llegará también al conjunto de España", ha sostenido el dirigente andaluz, que ha subrayado que "gracias a esta primavera liderada por el PP conseguiremos que florezca la economía, la concordia y la cohesión del país"."EL SOCIALISMO EN ANDALUCÍA, UN TIMO"Entretanto, el presidente de la Junta ha apuntado que con gobiernos socialistas en Madrid y, hasta hace dos meses, en Andalucía, se ha demostrado que "han sido incapaces de entenderse" y "los andaluces hemos pagado los platos rotos de una eterna disputa entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, siendo rehenes de su gran bronca" y por lo que "nos han negado el pan y la sal".Frente a eso, Moreno ha destacado que en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre "Andalucía tuvo un gran despertar" con un gobierno, que comparten el PP-A y Cs, que cumple "todos los acuerdos y compromisos electorales que anunció". "En escasos 60 días Andalucía vive una primavera social y política", ha proclamado para censurar que "el socialismo ha sido un timo, un engaño para los andaluces".Tras criticar la gestión "chapucera" del PSOE-A en los anteriores gobiernos andaluces, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apuntado que con los socialistas "todo era un espejismo" porque "han sido los garantes de la falta de los servicios públicos esenciales" a pesar de que defendían lo contrario.Y a nivel estatal, ha lamentado que a pesar del "momento de oro" que vivió el país con Mariano Rajoy al frente, "nueve meses de socialismo han bastado para que empiecen a verse nubarrones importantes en la economía española que afectan a Andalucía", en alusión al déficit y a que "vemos desaceleración económica, ralentización en el crecimiento y la creación de empleo o dudas en los inversores". "Solo nueve meses para que el fantasma del peor zapaterismo vuelva a lucir otra vez en España", ha advertido.Por eso, estas elecciones generales "también son las elecciones de Andalucía y saldremos a ganar y a ilusionar a los ciudadanos" porque "solo hay dos alternativas, o la de Pedro Sánchez con los independentistas y Bildu, o la senda del crecimiento y la recuperación económica que siempre ha demostrado el PP-A".SOBRE LOS CANDIDATOSDe los cabeza de lista en Andalucía, Juanma Moreno ha destacado su compromiso con Andalucía y con los valores que representa el partido, toda vez que cree que "representan lo mejor del PP" para aspirar a unas elecciones en las que Andalucía se juega "muchísimo", tanto como "tener un Gobierno de la Nación que sea capaz de entender y apoyar las necesidades y anhelos de los andaluces".Así, Moreno ha asegurado que los candidatos del PP en Andalucía "trasladarán a cada rincón de la comunidad un mensaje de ilusión y de futuro", así como "sintonizarán con la mayoría de los andaluces para que lo que hacemos en Andalucía, también lo podamos trasladar al conjunto de España"."Salimos a ganar con ocho grandes personas, ocho ganadores y ocho grandes líderes que nos traerán no solo una victoria electoral, sino también un gran proyecto político para España y para Andalucía", ha remachado.Los número uno del PP son, por Almería, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; en Cádiz la exalcaldesa de Jerez y diputada María José García Pelayo; por Córdoba, el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite; en Granada, repite el exportavoz parlamentario del PP-A Carlos Rojas; Por Huelva, Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz; en Jaén, María Luisa del Moral, independiente; por Málaga también un independiente, el periodista Pablo Montesinos; y por Sevilla, la eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril, hermana de Alberto Jiménez-Becerril, el concejal del PP asesinado por la banda ETA en 1998 junto con su mujer.JIMÉNEZ-BECERRIL: "TRABAJARÉ CON EL ESPÍRITU DE ALBERTO"La candidata por Sevilla, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que trabajará por todos los sevillanos y los españoles, pero ha dicho que le dedicará toda su labor a su hermano: "Trabajaré con el espíritu de Alberto que era conciliador, donde todo el mundo cabía". "En el PP en el que trabajo y en el que trabajaba mi hermano todo el mundo puede caber", ha agregado."Ese espíritu conciliador lo llevaré siempre dentro, pero también su firmeza para no conciliar con quien no se puede, los que quieren romper España y los extremistas que no ponen por delante el interés de todos los españoles", ha sostenido Teresa Jiménez-Becerril, que ha incidido en que "necesitamos estar todos defendiendo a España de quien quiere llevara a su ruptura y a su ruina no solo económica sino también moral con los independentistas y con Bildu".--EUROPA PRESS--