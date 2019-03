Sevilla.- Moraga reclama al PSOE que la policía de barrio "sea una rea

Francisco Moraga, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha reclamado este lunes al Gobierno local del PSOE que la policía de barrio incluida en la actual relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Local "sea una realidad y no una venta de humo electoralista".Moraga, acompañado de miembros de la Agrupación de Ciudadanos en el Casco Antiguo, se ha reunido con vecinos de la zona norte de este distrito y de la parte anexa del distrito Macarena, que "llevan años sufriendo un abandono, insalubridad y enorme falta de seguridad con problemas de convivencia que van a más sin que nadie dé una solución definitiva".El portavoz de Ciudadanos ha señalado que "el gobierno del PSOE miente cuando quiere vender una imagen de refuerzo policial mientras la realidad es que el número de efectivos en los distritos sigue disminuyendo progresivamente y los agentes no pueden cubrir las demandas básicas de los vecinos", toda vez que el Gobierno local ha anunciado patrullajes a pie por los barrios.Moraga ha indicado en este sentido que "la policía de barrio no se puede quedar en una mera venta de humo electoralista como está haciendo ahora el gobierno del PSOE, sino que su implantación efectiva debe ser una realidad cuanto antes, como lleva años exigiendo Ciudadanos, para acabar con la creciente sensación de inseguridad en la ciudad".El portavoz de Cs ha finalizado reclamando igualmente "atención para la abandonada zona norte del Casco Antiguo y para la Macarena y el entorno junto a la Muralla", donde "los vecinos sufren graves problemas por la falta de limpieza, mantenimiento y seguridad, a lo que se añade el importante daño para la imagen de la ciudad en calles y puntos clave por donde pasan miles de turistas".--EUROPA PRESS--