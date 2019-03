Moraga se reúne con comerciantes del centro

Francisco Moraga, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha pedido este lunes un "plazo lógico y apoyo al comercio tradicional" para la retirada de rótulos en el centro, en relación al proceso promovido por el Gobierno local para que los negocios hosteleros y comerciales de la zona patrimonial de la ciudad sustituyan los rótulos comerciales, toldos y demás elementos no ajustados a la normativa aprobada en abril de 2018 para reducir la contaminación visual y proteger el paisaje urbano.Moraga se ha reunido con comerciantes del barrio de Santa Cruz que "están viviendo una situación de preocupación" por la decisión del gobierno de "matar moscas a cañonazos para regular los rótulos y carteles, dando sólo un mes de plazo para la retirada, y siendo ellos quienes además deben costear la sustitución, algo que supone un coste elevado al que muchos no pueden hacer frente en tan poco margen de tiempo", toda vez que fue en abril del año pasado cuando fue notificado a los comercios afectados el nuevo diseño para los toldos o rótulos.Desde Ciudadanos se han mostrado "de acuerdo con la homogeneización de las fachadas en zonas de especial interés turístico en entornos patrimoniales como el casco antiguo", pero "siempre desde la lógica y en consenso con el sector, buscando no perjudicar a los comerciantes".En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha reclamado "un periodo adecuado para la adaptación de los rótulos y toldos", así como "una línea de apoyo a estos comerciantes para hacer frente a una adaptación que va a en beneficio de la ciudad, pero que en ningún momento debe provocar un grave perjuicio a estos negocios".Moraga igualmente ha señalado que "habrá que estudiar también los casos concretos" con el objetivo de "respetar aquellos rótulos que por antigüedad o interés cultural se deban mantener, como es el caso de muchos comercios tradicionales".En la misma línea, Moraga ha finalizado instando al gobierno a que "cuanto antes se lleve a cabo la modificación de la ordenanza acordada para proteger a los comercios tradicionales", todo ello para "evitar nuevos cierres y mantener la identidad de establecimientos que son emblemas de Sevilla y conforman la identidad y personalidad de la ciudad".--EUROPA PRESS--