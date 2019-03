Visita de Moraga a Sevilla Este

Francisco Moraga, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, ha denunciado este miércoles que la falta de poda de árboles en Sevilla Este está suponiendo un "riesgo para los vecinos" de la zona.Moraga, acompañado de miembros de la Agrupación de Ciudadanos en Sevilla Este, se ha reunido con vecinos del Residencial Odisea y usuarios del Club Epopeya, con quienes ha podido constatar "el temor de que se vuelvan a producir caídas de ramas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, que puedan acabar provocando una desgracia".Desde Ciudadanos señalan "la irresponsabilidad del gobierno del PSOE, que en ocasiones como ésta llega a poner en riesgo la integridad de los vecinos", algo que se produce por "una carencia total de mantenimiento y poda del arbolado en ésta y en otras muchas zonas del distrito", donde "también se han producido caídas de personas mayores por aceras que no son reparadas tras haber sido levantadas por las raíces".Moraga también ha recogido la queja de los vecinos por "la falta de limpieza en las calles y de control de la resina en los árboles que provoca constantes cúmulos de suciedad en las viviendas", así como la "justa reclamación" de los residentes para la instalación de paneles fotovoltaicos, "algo que no pueden realizar a día de hoy debido a la altura de los árboles y la mencionada falta de poda".El portavoz de Ciudadanos ha finalizado reclamando al gobierno del PSOE que "no dé la espalda a los vecinos de Sevilla Este y ponga fin cuanto antes a los perjuicios que la falta de poda y limpieza están provocando en su calidad de vida".--EUROPA PRESS--