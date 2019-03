El concejal de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla Francisco Moraga

Tras acoger el paraninfo de la Universidad Hispalense la presentación del documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento hispalense, Francisco Moraga, cuya formación no ha asistido al acto, ha criticado el "electoralismo" del alcalde, Juan Espadas (PSOE), al que ha reclamado "consenso" para dicho documento, pues a su juicio el texto actual no constituye "un plan de ciudad sino del plan de Espadas, sin garantía de continuidad en el tiempo y con un interés únicamente electoralista".El acto, como se ha informado, ha sido celebrado después de que la preparación de este documento arrancase en octubre de 2016, y este pasado mes de febrero la comisión ejecutiva constituida para la configuración del plan respaldase el texto pergeñado y plantease su elevación al pleno del Ayuntamiento de Sevilla una vez introducidas las últimas sugerencias, al objeto de cosechar "el mayor consenso político posible" y que las siguientes corporaciones municipales apliquen las directrices acordadas, según señalaba entonces el Gobierno local.La citada comisión, recordémoslo, ha contado con la participación de representantes de varias de las áreas del Ayuntamiento hispalense, de los grupos políticos de la Corporación municipal, de los sindicatos mayoritarios, de agentes económicos como la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios (CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el parque tecnológico de la Cartuja.En ese sentido, han asistido al acto representantes de la patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación, de la Junta, de la Subdelegación, del Gobierno local socialista con el alcalde, Juan Espadas, al frente, de Participa y de IU, entre otros.PP Y CS NO ASISTENEl PP no ha participado del acto, avisando de que se trataba de una presentación "oportunista y electoralista" al ser celebrada justo antes de las elecciones generales y municipales y alertando de que el documento propuesto es "inconcreto" y carece de "cronograma, presupuesto o medidas" específicas. El grupo municipal de Ciudadanos tampoco ha asistido, porque según han precisado a Europa Press fuentes del mismo, aunque el documento incluye propuestas de la formación morada tras su participación en la elaboración, Cs no apoya que el texto sea planteado "sin consenso con todas las fuerzas políticas y a dos meses de las elecciones, con un claro interés electoralista".En ese sentido, Francisco Moraga ha defendido que Cs siempre ha "tenido claro que Sevilla necesita un plan estratégico, con las principales necesidades de la ciudad y de los sevillanos, que no entienda de colores políticos ni electoralistas con el objetivo de que sea perdurable en el tiempo", rememorando que Cs promovió una moción al pleno en ese sentido al comenzar el mandato y ha incluido este aspecto en sus acuerdos presupuestarios con el PSOE, "sin que el gobierno socialista haya trabajado para conseguir un consenso".LOS "INTERESES PARTIDISTAS""Es más, en el mismo sentido solicitamos una mesa con las tres grandes fuerzas para hacer un pacto de ciudad, en el que también se debería haber tratado este plan estratégico", ha abundado Moraga, criticando que "ni PP ni PSOE tuvieron el más mínimo interés en sentarse a dialogar, poniendo por delante sus intereses partidistas al beneficio de todos los sevillanos".El portavoz de la formación liberal ha señalado así que "Ciudadanos siempre estará para construir, poniendo a Sevilla por delante de todo", pero ha dejado claro que su grupo no está de acuerdo "en que se presente y se pretenda llevar a pleno un plan estratégico sin consenso con todas las demás fuerzas y a dos meses de las elecciones". De tal manera, ha lamentado que el Gobierno local actúe "sin el necesario consenso de todas las fuerzas, pues no estamos hablando de un plan de ciudad, sino del plan de Espadas, sin garantía de continuidad en el tiempo y con un interés únicamente electoralista".--EUROPA PRESS--