El expresidente de la Generalitat José Montilla en una foto de archivo

El expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria José Montilla ha criticado este lunes las declaraciones que hizo en Barcelona el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde aseguró que no permitirá que "se pisoteen" los derechos de los andaluces en Cataluña. Para Montilla, estas afirmaciones "faltan a la verdad y solo contribuyen a la confrontación entre los pueblos de España".Así se ha pronunciado Montilla en un par de comentarios publicados en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, después de que Moreno asegurara este domingo que su gobierno no permitirá "que se pisoteen o se ninguneen los derechos de los andaluces residentes en Cataluña" y apostara por crear una Dirección General de Comunidades Andaluzas en el Exterior."Por mucho que haya un gobierno claramente independentista que quiere marginar a esos catalanes de origen andaluz, el Gobierno de Andalucía va a ser dique de contención y contrapeso" y exigirá respetar sus derechos, cultura, tradición y lengua, asevero el líder del Ejecutivo andaluz.Al respecto, Montilla ha incidido en que "las personas que tienen responsabilidades institucionales, en sus actuaciones, que han de ser firmes pero prudentes y mesuradas, han de tener presente el interés general, la concordia y la fraternidad". "Por eso, no se entienden declaraciones que faltan a la verdad y que solo contribuyen a la confrontación entre los pueblos de España", ha dejado escrito en la referida red social.--EUROPA PRESS--