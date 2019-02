El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla defenderá en el próximo pleno ordinario una moción, que reclama "estabilidad" para la plantilla de los Centros Integrales de Atención de la Mujer (CIAM) y la apertura de al menos dos dispositivos más de esta índole.En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Ignacio Flores, ha rememorado los acuerdos aprobados por el pleno ya en enero de 2017 respecto a los Centros Integrales de Atención de la Mujer, como por ejemplo la apertura de nuevos dispositivos hasta sumar once, uno por distrito, la ampliación de la jornada laboral de la plantilla y la estabilidad de las trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales y que el servicio no sufra interrupciones temporales, toda vez que este servicio antes cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Junta se desarrolla actualmente en solitario por el Consistorio.Y después de que la junta local de gobierno aprobase el viernes de la semana pasada ampliar la jornada laboral de la plantilla de los CIAM, extremo largamente demandado por las empleadas, para que trabajen 35 horas semanales como el resto de la plantilla municipal, Ignacio Flores avisa de que el Gobierno local socialista "no ha cumplido ninguna de estas promesas"."No se ha ampliado el número de Centros Integrales de Atención a la Mujer y siguen siendo seis puntos para toda Sevilla; no se ha ampliado el número de horas de atención, que deben pasar de las seis horas actuales a ocho, porque no se ha incrementado la jornada laboral de la plantilla; no existen servicios de tarde y la situación de las trabajadoras continúa siendo de absoluta precariedad, dada la temporalidad de los contratos".Por eso, la moción del PP insta al Gobierno local del PSOE a "estabilizar la plantilla" de los CIAM, "implantar la jornada completa de trabajo en el servicio" después de que tal extremo se aprobase el pasado viernes, abrir al menos dos nuevos centros merced a la ampliación de recursos ya prometida, y hacer efectiva la posibilidad de realizar rotaciones de tarde, "para poder prestar un mejor servicio a las mujeres que acuden a estos centros".Además, Ignacio Flores ha asegurado de que la reciente aprobación en el seno de la junta local de gobierno de la ampliación de jornada de la plantilla de los CIAM, intensamente reclamada por las trabajadoras y los sindicatos, deriva de que el PP acababa de registrar esta moción al pleno. "El alcalde del PSOE actúa por impulso, actúa tras las propuestas del PP, que es quién le está marcando la agenda", ha defendido.Por último, ha acusado al Gobierno local de no cumplir una moción del PP aprobada en diciembre de 2015 en demanda de actuar ante diversas carencias y necesidades del barrio de Los Remedios. "Juan Espadas incumple sistemáticamente los acuerdos plenarios", se ha quejado.--EUROPA PRESS--