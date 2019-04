Minería andaluza participa en un proyecto europeo para la detección limpia de minerales

La minería andaluza participa en un proyecto europeo para la detección

La minería andaluza participa, junto a otras dos regiones europeas --Sajonia en Alemania y Laponia en Finlandia-- en el desarrollo de uno de los proyectos europeos de investigación "más avanzados" para la detección no invasiva de minerales, denominado 'Infact', y creado para probar tecnologías de exploración mineral no invasivas y socialmente aceptadas.A partir del próximo lunes día 8 se realizarán las campañas de toma de datos mediante instrumentos aerotransportados en la Faja Pirítica; en concreto, en el entorno de Las Cruces --en las localidades sevillanas de Gerena, Guillena y Salteras--, y, a partir del día 12, en el área de Riotinto, en Huelva, según informan desde el proyecto 'Infact' en un comunicado.Estos ensayos, que ya se han realizado "con éxito" el pasado verano en Finlandia y Alemania, se realizan mediante instrumentos aerotransportados en helicópteros, en pequeños aviones y en drones, y se aplican a zonas donde se conoce muy bien la estructura y composición geológica del subsuelo. De esta forma se evalúa la validez de la técnica y su nivel de ajuste y calibrado para los fines pretendidos.Durante la campaña se van a mostrar a la población estos métodos no invasivos como una herramienta "útil, que contribuye a un modelo de minería más respetuosa". La primera sesión de puertas abiertas tendrá lugar el día 9 de abril en el municipio de Gerena.Al igual que en otras regiones, estas campañas han estado precedidos en Andalucía de actividades de información y consulta con los agentes sociales y los municipios de cada entorno, a los que, como medida preventiva y para evitar alertas innecesarias, se está informando a pie de calle sobre la realización de estos vuelos. Esta forma de operar forma parte del "empeño europeo en transitar hacia una nueva minería que minimice impactos ambientales y optimice sus beneficios sociales".El proyecto tiene por objeto "testar tecnologías innovadoras en entornos geológicos conocidos", y se enmarca en la Estrategia comunitaria para las materias primas en la que se identifican las fuentes de los minerales críticos en Europa, destacando el "papel esencial" que estas materias primas minerales desempeñarán para transformar Europa en una economía circular y con bajas emisiones de carbono.El proyecto 'Infact' tiene una duración de 36 meses, está financiado por el programa de investigación e innovación 'Horizonte 2020' de la Unión Europea, y coordinado por el Instituto Helmholtz de Tecnología de Recursos, de Alemania.Participan en él 17 socios de universidades, instituciones de investigación, agencias regionales de desarrollo, organizaciones internacionales sin ánimo de lucro y empresas de servicios.Los participantes a nivel de Andalucía son la Agencia IDEA, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, las mineras Cobre Las Cruces y Atalaya Mining, y las empresas At Clave (aspectos sociales y ambientales) y Geognosia (geofísica del proyecto).--EUROPA PRESS--